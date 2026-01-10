Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Who is the former DGP who hatched the conspiracy to frame Fadnavis and Shinde
कौन हैं पूर्व DGP, जिन्होंने रची थी फडणवीस और शिंदे को फंसाने की साजिश; गिरफ्तारी के भी दिए थे आदेश

कौन हैं पूर्व DGP, जिन्होंने रची थी फडणवीस और शिंदे को फंसाने की साजिश; गिरफ्तारी के भी दिए थे आदेश

संक्षेप:

इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को निशाना बनाने की बात कही गई है, इसलिए आने वाले दिनों में संजय पांडे और संबंधित पुलिस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

Jan 10, 2026 12:46 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में एक नई सनसनी फैल गई है। राज्य की पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) रश्मि शुक्ला द्वारा गृह विभाग को सौंपी गई एक विशेष जांच रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि साल 2021 में तत्कालीन DGP संजय पांडे ने मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पुराने घोटाले में फंसाने और उन्हें गिरफ्तार करने की गहरी साजिश रची थी। यह रिपोर्ट रश्मि शुक्ला की सेवानिवृत्ति से महज चार दिन पहले सौंपी गई थी, जिससे राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रिपोर्ट के मुताबिक, संजय पांडे ने साल 2016 के 'अर्बन लैंड सीलिंग' (ULC) घोटाले की जांच का इस्तेमाल फडणवीस और शिंदे के खिलाफ करना चाहा था। उस वक्त फडणवीस विपक्ष के नेता थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पांडे ने ठाणे के तत्कालीन डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल और एसीपी सरदार पाटिल को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे फडणवीस और शिंदे को गिरफ्तार करें। उन पर यह आरोप लगाने की योजना थी कि उन्होंने बिल्डरों से जबरन वसूली की है।

जांच रिपोर्ट में कुछ ठोस सबूतों और बयानों का जिक्र किया गया है। मामले में गिरफ्तार किए गए संजय पुनामिया ने एक ऑडियो क्लिप सौंपी है। इसमें कथित तौर पर संजय पांडे और अन्य पुलिस अधिकारियों के बीच फडणवीस को फंसाने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, ठाणे के तत्कालीन डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल, जो आधिकारिक तौर पर इस जांच से नहीं जुड़े थे, उन्होंने पुनामिया और सुनील जैन से पूछताछ की।

आरोप है कि पाटिल ने पुनामिया पर दबाव डाला कि वह कैमरे के सामने बयान दे कि फडणवीस ने बिल्डरों से पैसे वसूले हैं। पाटिल ने कथित तौर पर पुनामिया को धमकाते हुए कहा था, "मैं फडणवीस और शिंदे को लाकर तुम्हारे बगल में बिठा दूंगा।"

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि सुनील जैन को भी डराया-धमकाया गया था। उनसे कहा गया कि जैसा पुलिस कह रही है, वैसा ही बयान दें, अन्यथा उन्हें लंबे समय तक जेल में सड़ना पड़ेगा। निष्कर्ष के तौर पर रिपोर्ट कहती है कि संजय पांडे के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए विपक्षी नेताओं को राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए ठाणे में दबाव तंत्र बनाया था।

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा सरकार इस पर क्या कानूनी कार्रवाई करती है। चूंकि इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को निशाना बनाने की बात कही गई है, इसलिए आने वाले दिनों में संजय पांडे और संबंधित पुलिस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।