कौन है रहमान डकैत जिसने मुंबई को लूटा? महायुति तो धुरंधर गठबंधन; शिंदे का उद्धव पर निशाना
अविभाजित शिवसेना के बीएमसी में लंबे समय सत्ता में रहने की ओर परोक्ष तौर पर इशारा करते हुए शिंदे ने कहा, ‘यह रहमान डकैत कौन है जिसने मुंबई के खजाने को लूटा? मैं निजी हमले नहीं करता, लेकिन ऐसे कई रहमान डकैत आए और चले गए।'
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिल्म धुरंधर के पात्र का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुंबई के खजाने को लूटने वाले रहमान डकैत को धुरंधर महायुति गठबंधन की ओर से उचित जवाब दिया जाएगा। यह ताजा हमला नगर निगमों के चुनाव से ठीक पहले हुआ है जिसके तहत बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के लिए भी चुनाव होना है। राज्य विधानमंडल में पिछले सप्ताह के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, शिंदे ने विधान परिषद में उद्धव ठाकरे की कम उपस्थिति को लेकर उन पर निशाना साधने के लिए शायरी और व्यंग्य का इस्तेमाल किया। उसे उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा के साथ विश्वासघात करार दिया था।
अविभाजित शिवसेना के बीएमसी में लंबे समय सत्ता में रहने की ओर परोक्ष तौर पर इशारा करते हुए शिंदे ने कहा, ‘यह रहमान डकैत कौन है जिसने मुंबई के खजाने को लूटा? मैं निजी हमले नहीं करता, लेकिन ऐसे कई रहमान डकैत आए और चले गए। यह धुरंधर महायुति उन्हें करारा जवाब देगा। अभी की महायुति तो बस ट्रेलर है- असली पिक्चर अभी बाकी है।’ महायुति में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं। महायुति सरकार की कल्याणकारी पहलों को गिनाते हुए शिंदे ने सीबीएसई सिलेबस में छत्रपति शिवाजी महाराज पर 21 पन्नों का पाठ शामिल करने के लिए शिक्षा मंत्री की प्रशंसा की।
एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जमकर साधा निशाना
उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दूसरों के बारे में बुरा बोलने से किसी का चरित्र अच्छा नहीं होता। शिंदे ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की हिंदुत्व विरासत का उल्लेख करते हुए कहा, ‘जो व्यक्ति सत्ता के लिए विश्वास और विचारधारा का सौदा करता है, वह सच्चा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता।’ ठाकरे के हाल ही में उपमुख्यमंत्री पद की संवैधानिकता पर सवाल उठाने पर शिंदे ने कहा, ‘जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आपने मुझे गैर-संवैधानिक कहा और मुझे हटाना चाहा। अब आप मुझे उप मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहते हैं।’ सरकारी योजनाओं को पांसा पलटने वाला बताते हुए शिंदे ने कहा कि महायुति आने वाले नगर निगम चुनाव जीतेगी और साबित करेगी कि सहयोगी असली धुरंधर हैं।