कौन है प्रशांत बानकर, जिसे महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर के सुसाइड मामले में किया गया गिरफ्तार?

संक्षेप: प्रशांत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह कथित तौर पर पुणे के पास एक दोस्त के फार्महाउस में छिपा हुआ मिला और उसे शुक्रवार देर रात हिरासत में ले लिया गया।

महाराष्ट्र के सातारा जिले में 28 वर्षीय महिला डॉक्टर की कथित आत्महत्या से जुड़े मामले में पुलिस ने शनिवार को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया। अधिकारी ने बताया कि फलटण पुलिस ने प्रशांत बानकर को पुणे से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम चिकित्सक की हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। बानकर को बाद में सातारा जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

कौन है प्रशांत बानकर? पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, डॉक्टर सतारा के फलटण इलाके में महाराष्ट्र सरकार के एक हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट पर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर पोस्टेड थी और गुरुवार रात शहर के एक होटल के कमरे में मिली। उसकी हथेली पर मराठी में लिखे एक नोट में आरोप लगाया गया है कि फलटण सिटी पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने उसके साथ चार बार रेप किया था, और प्रशांत बानकर ने उसे पांच महीने तक फिजिकली और मेंटली हैरेस किया। प्रशांत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह कथित तौर पर पुणे के पास एक दोस्त के फार्महाउस में छिपा हुआ मिला और उसे शुक्रवार देर रात हिरासत में ले लिया गया।