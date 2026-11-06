पुलिस भर्ती के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वालों का किया भंडाफोड़, अब फंदे से लटका मिला शव
महाराष्ट्र के बीड़ जिले में पुलिस भर्ती के लिए नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने वाले वैभव चौहान का शव फंदे से लटका पाया गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया है।
महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस भर्ती के लिए नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया था। अब उसका शव फंदे से लटका पाया गया है। बीड जिले में के इमामपुर गांव में रहने वाले वैभव चौहान ने एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ कर दिया था। चौहान ने सबूतों के साथ बताया था कि किस तरह से नकली खेल का सर्टिफिकेट बनाया जाता है और इसे फिर पुलिस भर्ती में छूट पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
वैभव चौहान की उम्र 26 साल थी। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्ट्या मामला आत्महत्या का लगता है। वहीं वैभव के घऱ वालों ने इसे हत्या बताया है। अधिकारी के मुताबिक, चौहान इस गांव का निवासी नहीं था। उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वह वही व्यक्ति था जिसने उस गिरोह के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी जिसे पुणे पुलिस ने दो महीने पहले बेनकाब किया था।
अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, ''प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि यह फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला है। फिलहाल हमें कोई शिकायत नहीं मिली है।'' अधिकारी ने बताया कि उन्हें मौखिक सूचना भी मिली है कि चौहान ने इससे पहले फर्जी प्रमाणपत्रों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। पुणे पुलिस ने सितंबर में सरकारी नौकरियों में खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कुराश प्रतियोगिताओं के 1,000 से अधिक फर्जी प्रमाणपत्र वितरित करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था और इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें