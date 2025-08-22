कहां गईं थीं? पूछूंगा... RSS के प्रोग्राम में गईं सांसद पत्नी तो बोले अजित पवार; भतीजे के आरोप से बखेड़ा

पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में सुनेत्रा पवार ने बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन अपनी ननद सुप्रिया सुले से हार गई थीं। इसके बाद उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। सुनेत्रा महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों में शरीक होती रही हैं।

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के एक कदम से राज्य में सियासी बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है। दरअसल, भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा आयोजित RSS के कार्यक्रम में शामिल होने पर अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सुनेत्रा पवार पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की एक शाखा, राष्ट्र सेविका समिति के एक कार्यक्रम में शामिल हुईं थीं, जिसका आयोजन कंगना रनौत ने किया था।

प्रोग्राम के बाद कंगना ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, “आज मेरे आवास पर ‘राष्ट्र सेविका समिति’ महिला शाखा का आयोजन हुआ। हम सब मिलकर सनातन मूल्यों, हिन्दू संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को और प्रखर बनाएंगे। हम सबका संकल्प है कि मानव सेवा, राष्ट्र निर्माण और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। महिलाओं की जागरूकता और सहभागिता ही राष्ट्र को सशक्त बनाती है।”

भतीजे का अजित पवार खेमे पर 'पाखंड' का आरोप कंगना रनौत ने इस मुलाकात की कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें से एक में सुनेत्रा पवार भाषण देती नजर आ रही हैं, जबकि कई महिलाएँ जमीन पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। रनौत के इस पोस्ट के बाद महाराष्ट्र में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने अपने चाचा अजित पवार खेमे पर 'पाखंड' करने का आरोप लगा दिया और सवाल किया कि क्या उपमुख्यमंत्री भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं।

पूछूंगा.. कहां गईं थीं? जब वर्धा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विवाद के बारे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार से पूछा गया तो उन्होंने खुद को इस मामले से अलग करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि उनकी पत्नी कहाँ जाती हैं। हालांकि, उन्होंने कहा, "फिर भी, मैं अपनी पत्नी से पूछूँगा कि वह कहाँ गई थीं और वापस कब आ रही हैं?"

सुनेत्रा पवार ने साफ की अपनी स्थिति राज्य में सियासी बखेड़े के बीच, सांसद सुनेत्रा पवार ने एक्स पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनकी उपस्थिति "गैर-राजनीतिक थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं की पहल को समझना था, राजनीति करना नहीं।" मराठी में लिखे एक लंबे पोस्ट में सुनेत्रा ने लिखा, “...मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। अन्य महिला सांसद भी मौजूद थीं। एक राज्यसभा सांसद और बारामती में लंबे समय से सामाजिक कार्यों में संलग्न होने के नाते, मैं हमेशा विभिन्न महिला संगठनों के कार्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती हूँ। इस बैठक में विभिन्न राज्यों की महिलाओं ने भाग लिया, और मैं केवल उनकी पहल और तरीकों को समझने के लिए ही शामिल हुई थी।”