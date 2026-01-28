Hindustan Hindi News
Ajit Pawar Plane Crash: जब चाचा शरद पवार बोले- अजित का CM बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा

Ajit Pawar Plane Crash: जब चाचा शरद पवार बोले- अजित का CM बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा

संक्षेप:

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार 991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और लगातार 16 वर्षों तक इस पद पर रहे। इसी वर्ष वह बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए लेकिन अपने चाचा और कद्दावर नेता शरद पवार के लिए उन्होंने यह सीट छोड़ दी।

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का CM बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि, वह रिकॉर्ड 6 बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे। खास बात है कि 2023 में वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कहा था कि अजित का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। साल 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट के बाद चुनाव आयोग ने अजित को एनसीपी के नाम के इस्तेमाल का अधिकार दिया था।

साल 2023 में अकोला में सीनियर पवार ने कहा था, 'अजित पवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। और 2024 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी सत्ता में आएगी।' 2024 में एमवीए को हार का सामना करना पड़ा था और राज्य में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राकंपा की गठबंधन की सरकार बनी थी। इसमें अजित पवार को 6वीं बार उपमुख्यमंत्री बनाया गया था।

CM बनने की इच्छा

एक मौके पर तो अजित ने यह भी कह दिया था कि अगर वह शरद पवार के बेटे होते, तो सीएम बन जाते। उन्होंने कहा था, 'अगर मैं शरद पवार का बेटा होता, तो क्या मुझे मौका नहीं मिलता? जरूर मिलता। सिर्फ इसलिए कि मैं शरद पवार का बेटा नहीं हूं, मुझे मौका नहीं दिया गया। यह कैसा अन्याय है।'

बारामती से सफर शुरू और वहीं खत्म हुआ

अजित पवार 991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और लगातार 16 वर्षों तक इस पद पर रहे। इसी वर्ष वह बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए लेकिन अपने चाचा और कद्दावर नेता शरद पवार के लिए उन्होंने यह सीट छोड़ दी। इसके बाद वह महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1992-93 में कृषि एवं बिजली राज्य मंत्री बने।

पवार ने बारामती निर्वाचन क्षेत्र से 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने करियर में कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला।

अजित पवार के विमान दुर्घटना की गवाह रही एक महिला ने बताया कि बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती के पास उतरते समय 'विमान हवा में थोड़ा अस्थिर प्रतीत' हो रहा था और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसमें विस्फोट हुआ था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई, जिसके बाद लगातार चार से पांच विस्फोट हुए।

