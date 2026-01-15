Hindustan Hindi News
BMC के नतीजों का महाराष्ट्र की राजनीति पर कैसा असर, सभी दलों ने झोंकी ताकत

BMC के नतीजों का महाराष्ट्र की राजनीति पर कैसा असर, सभी दलों ने झोंकी ताकत

जनता देख रही है कि सत्ता के लिए कोई भी किसी के साथ गठबंधन कर सकता है। भाजपा ओवैसी का समर्थन ले सकती है और कांग्रेस के नेता भी भाजपा में कभी भी जा सकते हैं। वहीं, शिवसेना को भी किसी का साथ देने में कोई गुरेज नहीं है।

Jan 15, 2026 07:15 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में मुंबई की बीएमसी और अन्य महानगरपालिकाओं के चुनाव के नतीजे राज्य की सभी दलों की राजनीति पर व्यापक असर डालने वाले होंगे। इससे भाजपा के राज्य के मौजूदा नेतृत्व के साथ ही भाजपा गठबंधन की राजनीति समेत विभिन्न क्षेत्रीय दलों की अग्निपरीक्षा भी हो रही है। इस चुनाव में सभी गठबंधन बिखरे हुए हैं। न कोई नीति न कोई विचारधारा है। केवल सत्ता के लिए कोई भी किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है।

महाराष्ट्र में बीएमसी और अन्य महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को हो रहा मतदान बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे राज्य की राजनीति को प्रभावित करेंगे यह तय है। संसदीय और विधानसभा की राजनीति में भले ही भाजपा-कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधनों में मुकाबला रहता हो, लेकिन राज्य में बीएमसी समेत विभिन्न महानगर पालिकाओं के चुनाव में यह गठबंधन टूटते नजर आए।

भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति और विपक्षी शिवसेना और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी भी पूरी तरह बिखरी नजर आई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विभिन्न घटक दल कहीं आपस में, कहीं मिलकर, कहीं एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं।

जनता देख रही है कि सत्ता के लिए कोई भी किसी के साथ गठबंधन कर सकता है। भाजपा ओवैसी का समर्थन ले सकती है और कांग्रेस के नेता भी भाजपा में कभी भी जा सकते हैं। वहीं, शिवसेना को भी किसी का साथ देने में कोई गुरेज नहीं है। नतीजों पर भाजपा नेतृत्व की नजर इसलिए भी है क्योंकि राज्य में यह पहला चुनाव है जिनमें राज्य के नेतृत्व की परीक्षा हो रही है।

बीएमसी समेत 29 निकायों के लिए आज मतदान

महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) समेत 29 नगर निकायों के गुरुवार को मतदान होगा। इसमें सबकी निगाहें देश के सबसे बड़े और समृद्ध नगर निकाय बीएमसी पर टिकी हैं। जहां भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और ठाकरे बंधुओं के मोर्चे के बीच दिलचस्प मुकाबला रहने की उम्मीद है। 227 वार्ड वाली बीएमसी पर बीते 25 साल से शिवसेना का कब्जा है।

