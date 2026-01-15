BMC के नतीजों का महाराष्ट्र की राजनीति पर कैसा असर, सभी दलों ने झोंकी ताकत

संक्षेप: जनता देख रही है कि सत्ता के लिए कोई भी किसी के साथ गठबंधन कर सकता है। भाजपा ओवैसी का समर्थन ले सकती है और कांग्रेस के नेता भी भाजपा में कभी भी जा सकते हैं। वहीं, शिवसेना को भी किसी का साथ देने में कोई गुरेज नहीं है।

Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में मुंबई की बीएमसी और अन्य महानगरपालिकाओं के चुनाव के नतीजे राज्य की सभी दलों की राजनीति पर व्यापक असर डालने वाले होंगे। इससे भाजपा के राज्य के मौजूदा नेतृत्व के साथ ही भाजपा गठबंधन की राजनीति समेत विभिन्न क्षेत्रीय दलों की अग्निपरीक्षा भी हो रही है। इस चुनाव में सभी गठबंधन बिखरे हुए हैं। न कोई नीति न कोई विचारधारा है। केवल सत्ता के लिए कोई भी किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

महाराष्ट्र में बीएमसी और अन्य महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को हो रहा मतदान बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे राज्य की राजनीति को प्रभावित करेंगे यह तय है। संसदीय और विधानसभा की राजनीति में भले ही भाजपा-कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधनों में मुकाबला रहता हो, लेकिन राज्य में बीएमसी समेत विभिन्न महानगर पालिकाओं के चुनाव में यह गठबंधन टूटते नजर आए।

भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति और विपक्षी शिवसेना और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी भी पूरी तरह बिखरी नजर आई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विभिन्न घटक दल कहीं आपस में, कहीं मिलकर, कहीं एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं।

जनता देख रही है कि सत्ता के लिए कोई भी किसी के साथ गठबंधन कर सकता है। भाजपा ओवैसी का समर्थन ले सकती है और कांग्रेस के नेता भी भाजपा में कभी भी जा सकते हैं। वहीं, शिवसेना को भी किसी का साथ देने में कोई गुरेज नहीं है। नतीजों पर भाजपा नेतृत्व की नजर इसलिए भी है क्योंकि राज्य में यह पहला चुनाव है जिनमें राज्य के नेतृत्व की परीक्षा हो रही है।