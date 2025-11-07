Hindustan Hindi News
अजित पवार के बेटे की कंपनी पर क्या हैं आरोप? महाराष्ट्र में मच गया हंगामा; फडणवीस भी एक्टिव

अजित पवार के बेटे की कंपनी पर क्या हैं आरोप? महाराष्ट्र में मच गया हंगामा; फडणवीस भी एक्टिव

संक्षेप: महाराष्ट्र में एक विवादास्पद भूमि सौदे ने सियासी भूचाल मचा दिया है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर आरोप है कि उसने सरकारी जमीन को महज 300 करोड़ में खरीदा, जबकि उसका बाजार मूल्य 1,800 करोड़ है। क्या होगा इस मामले का अंत?

Fri, 7 Nov 2025 07:18 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के पुणे के मुंधवा इलाके में राज्य सरकार की 40 एकड़ 'महार वतन' जमीन महज 300 करोड़ में अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी नामक कंपनी को ट्रांसफर किए जाने के आरोपों से महाराष्ट्र की सियासत में तूफान मच गया है। इस कंपनी में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार साझेदार हैं। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 1,800 करोड़ है, जबकि सौदे में 21 करोड़ की स्टांप ड्यूटी भी माफ कर दी गई। विवाद बढ़ने पर महायुति सरकार ने पांच सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है और संबंधित अधिकारी रविंद्र तारु को निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। फडणवीस ने कहा, “प्रारंभिक तौर पर मामला गंभीर प्रतीत होता है। मैंने भूमि अभिलेख, IGR और अन्य राजस्व विभागों से सभी जानकारी मांगी है।” सरकार ने संयुक्त जिला पंजीयक (वर्ग I) संतोष हिंगाणे को निर्देश दिया है कि वे रविंद्र तारु, शीतल तेजवाणी (जिनके पास भूमि का पावर ऑफ अटॉर्नी था) और दिग्विजय पाटिल (अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के साझेदार) के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करें।

अजित पवार ने इस सौदे से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया। उन्होंने कहा, “मैंने तीन-चार महीने पहले इस तरह की बात सुनी थी और स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई गलत काम न करे। बतौर अजित पवार, मेरा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।” उन्होंने कहा कि उनके बेटे पार्थ ने खुद का व्यवसाय शुरू किया है और जिस कंपनी का पता बताया जा रहा है, वह उनका नहीं बल्कि पार्थ का है।

पवार ने कहा, “मैंने कभी किसी अधिकारी से अपने रिश्तेदारों के लिए कोई अनुचित मदद नहीं मांगी। यदि कोई मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता।” अजित पवार की भतीजी और सांसद सुप्रिया सुले ने पार्थ का बचाव करते हुए कहा, “मुझे पार्थ पर पूरा विश्वास है, वह कुछ गलत नहीं करेगा।”

पुणे जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने भी अनियमितता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “यह एक अवैध लेन-देन है। जांच की जा रही है और इसमें शामिल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

