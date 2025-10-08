Exclusive: पब्लिसिटी नहीं, इज्जत की लड़ाई; आर्यन और शाहरुख खान के खिलाफ कोर्ट जाने वाले समीर वानखेड़े

जब समीर ने मुंबई के एक क्रूज पर ड्रग छापेमारी के दौरान शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया था। 2022 में आर्यन को क्लीन चिट मिल गई और हाल ही में उन्होंने नेटफ्लिक्स शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का निर्देशन किया। कथित तौर पर शो में समीर से मिलते-जुलते एक किरदार ने उनका अपमान किया।

नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ चल रहे हाई-प्रोफाइल मानहानि मामले के बीच पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि उनके लिए यह लड़ाई महज पब्लिसिटी नहीं, बल्कि अपने परिवार, ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हो रही महिलाओं और नशा विरोधी अभियानों में अपनी जान जोखिम में डालने वाले अधिकारियों की गरिमा की रक्षा की है।

दरअसल, पूरा मामला 2021 का है, जब समीर ने मुंबई के एक क्रूज पर ड्रग छापेमारी के दौरान शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया था। 2022 में आर्यन को क्लीन चिट मिल गई और हाल ही में उन्होंने नेटफ्लिक्स शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का निर्देशन किया। कथित तौर पर शो में समीर से मिलते-जुलते एक किरदार ने उनका और राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया। इसी पर समीर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। एचटी सिटी के ऋषभ सूरी के साथ एक विशेष और बेबाक इंटरव्यू में समीर ने भ्रामक बयानों और अभिनेता शाहरुख खान से कथित व्यक्तिगत दुश्मनी के दावों पर खुलकर बात की...

सवाल: नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज को समन जारी होना आपके मुकदमे में जीत का संकेत है? जवाब: समीर ने कहा कि पहले खबरें चलीं कि मेरी याचिका 'खारिज' हो गई है। मैं वाकई परेशान था कि आखिर ऐसा क्यों, जबकि हकीकत यह थी कि कोर्ट ने सिर्फ संशोधन दाखिल करने को कहा था। हमने अदालत का ध्यान भी इस ओर दिलाया कि संशोधन के बावजूद, मीडिया में 'खारिज' या 'अस्वीकार' का प्रचार चलाया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे हमारी न्यायपालिका और देश के कानून पर अटूट भरोसा है। मुझे पता था कि अगर बात सच्ची है, तो न्यायपालिका जरूर संज्ञान लेगी। खुशी है कि उच्च न्यायालय ने हमारी बात पर विचार किया। अब 30 अक्टूबर को सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है।

सवाल: आपने अपने खिलाफ 'पीआर गतिविधियों' का जिक्र किया। ये वास्तव में क्या हैं? जवाब: एनसीबी अधिकारी ने कहा कि कुछ मीम पेज हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हैं। वे केस की मेरिट जाने बिना, आधी-अधूरी खबरें सनसनीखेज हेडलाइंस के साथ फैला रहे हैं। मिसाल के तौर पर उच्च न्यायालय ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है, इसलिए संशोधन की इजाजत दी। लेकिन उन्होंने सिर्फ आधा हिस्सा दिखाया। इसके बाद मेरी पत्नी और बहन को 'केस रिजेक्ट हो गया, लात मारकर निकाल दिए गए' जैसे गंदे, अपमानजनक मैसेज मिलने लगे। यहां तक कि ऐसे शब्द जो मैं मीडिया में दोहरा भी नहीं सकता। उन्होंने मेरे घर की महिलाओं का अपमान किया।

सवाल: क्या लगता है, ये सब कौन करवा रहा है? क्या दूसरा पक्ष आपको तंग करने के लिए ऐसा कर रहा? जवाब: इस पर समीर कहते हैं कि मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन कुछ पेज नैरेटिव बना रहे हैं। कुछ फैन पेज और ग्रुप जानबूझकर महिलाओं को ट्रोल करते हैं, गंदे कमेंट्स भेजते हैं ताकि वे नाराज हों, अपमानित हों। यह मानसिक यातना है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सब कुछ उच्च न्यायालय के सामने रख दिया है।"

सवाल: कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाई, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि आप पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जवाब: इस पर समीर कहते हैं कि कहा जा रहा है कि शो में मेरा फिल्मांकन 'व्यंग्य' था, लेकिन तीन बातें साफ हैं। पहला, मैं परिवार के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ रहा हूं। आत्म-सम्मान हर इंसान के लिए जरूरी है।

दूसरा, यह कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सम्मान का सवाल है। चाहे एनसीबी हो, कस्टम्स हो या कोई और। नशा विरोधी अभियान गंभीर मुद्दा है। देश में जो हो रहा है, सब जानते हैं। एजेंसियां जंग लड़ रही हैं। अधिकारियों का खून बहता है। मैंने ऐसे ऑपरेशन देखे जहां मेरे साथियों को सिर में चोटें आईं, पैर टूटे। व्यंग्य की कीमत पर ऐसा मजाक नहीं उड़ाया जा सकता।

और तीसरा, यह राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान का मामला है। बीच की उंगली दिखाकर राष्ट्रीय सम्मान से खिलवाड़ नहीं हो सकता। एक नागरिक के नाते, मैं इनके लिए लड़ूंगा।

सवाल: कुछ लोग कहते हैं कि शाहरुख खान से आपकी पुरानी दुश्मनी है... जवाब: समीर वानखेड़े कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। मैं कानून का अधिकारी हूं, कानून के मुताबिक काम करता हूं। हम बनाना रिपब्लिक में नहीं हैं। संविधान है, व्यवस्था है, कमांड चेन है। मैं छोटा सा सरकारी कर्मचारी हूं। इतनी नाराजगी कैसे? जांच-बलेंस की व्यवस्था है। ये सब बकवास बातें हैं।

सवाल: 2021 की चैट (शाहरुख से आपकी) को आपने ही लीक किया था, ऐसा दावा है? (जब 2023 में सीबीआई ने आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया, और जुलाई में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि तीन महीने में जांच पूरी होगी) जवाब: सच बताता हूं। मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। सबूत कोर्ट के सामने पेश करने थे। मैं उसे लीक क्यों करूं? कोर्ट में ही जमा करूंगा। लीक करने का क्या मकसद? वैसे भी, बहस में सब सामने आएगा। उन चैट्स में क्या गलत? मामला हाईकोर्ट में है। मैंने 65बी सर्टिफिकेट भी दिया है। तो लीक क्यों? यह कोर्ट के लिए सबूत है। (65बी सर्टिफिकेट साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने का कानूनी दस्तावेज है।)

सवाल: मुकदमा शो के उस किरदार पर है जो आपसे मिलता-जुलता है। आजकल हस्तियां पर्सनालिटी राइट्स के लिए कोर्ट जाती हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आपने भी ऐसा किया होता, तो यह न होता? जवाब: सेलेब्स के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा होनी चाहिए, आप सही कह रहे। लेकिन मेरा केस वकीलों के पास है, इसलिए ऐसी बात पर कमेंट करना अपरिपक्व होगा। मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं। पहली बार निपट रहा हूं, जवाब नहीं दे सकता।

सवाल: क्या आगे पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा करेंगे ताकि दोबारा न हो? जवाब: अभी कुछ नहीं। बस उसी मुकदमे पर फोकस है, न्याय के लिए लड़ रहा हूं।

आखिरी सवाल: आप गरिमा के लिए लड़ रहे हैं... (बात काटते हुए) सिर्फ मेरी नहीं, विभाग और अधिकारियों की गरिमा पर भी चोट है। अगली बार कोई पुलिस या कानून प्रवर्तन पर व्यंग्य न करे।