Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्या तरबूज में था जहर? मुंबई में परिवार की मौत के बाद गहराया रहस्य; क्या बोले डॉक्टर

Apr 28, 2026 02:42 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share

मुंबई में तरबूज खाने के बाद परिवार के चार सदस्यों की मौत से हड़कंप मच गया है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि यह कोई सामान्य खाद्य विषाक्तता का मामला नहीं है। उनका कहना है कि संभव है कि किसी जहरीले पदार्थ की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। 

क्या तरबूज में था जहर? मुंबई में परिवार की मौत के बाद गहराया रहस्य; क्या बोले डॉक्टर

मुंबई के पायधुनी इलाके में तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के चार लोगों की मौत की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। चारों ने अपने अन्य पांच रिश्तेदारों के साथ रात में बिरयानी पुलाव खाया था। जब मेहमान चले गए ते दंपती ने अपनी दो बेटियों के साथ तरबूज खाया और सुबह होते-होते उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन चारों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें कहा गया है कि किडनी फेल होने की वजह से चारों की मौत हुई। शुरू में बताया जा रहा था कि फूड पॉयजनिंग की वजह से परिवार की मौत हुई है। मृतकों की पहचान अब्दुल्ला दोकाडिया, उकी पत्नी नसरीन दोकाडिया, बेटी आयशा और जैनब के तौर पर की गई है।

डॉक्टर बोले, यह सामान्य फूड पॉयजनिंग नहीं

जिस अस्पातल में चारों को भर्ती कराया गया था वहां के डॉक्टरों का कहना है कि यह कोई सामान्य फूड पॉयजनिंग के लक्षण नहीं थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा खऱाब हो गई थी। जबकि खाद्य विषाक्तता में इतनी जल्दी ये हाल नहीं होता है। बता दें कि रात में 1 बजे के करीब परिवार ने तरबूज खाया था। वहीं सुबह होते-होते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन हालत खराब होने के बाद जेजे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:नकली और केमिकल वाला तरबूज खाने से बचें! इस आसान ट्रिक से करें असली की पहचान

सर जेजे अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. संजय सुरेश ने कहा कि परिवार की जो हालत थी वैसी आम तौर पर खाद्य विषाक्तता में नहीं होती है। अगर उन्हे फूड पॉयजनिंग होती तो लक्षण एकदम अलग होते। इस तरह से अचानक इतनी तबीयत ना बिगड़ती। इस मामले में ध्यान देने की जरूरत है कि परिवार के चार सदस्यों को एक साथ इतनी ज्यादा दिक्क हुई जो कि सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा, हम पता कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई जहरीला केमिकल या फिर अन्य जहरीला पदर्थ है।

ये भी पढ़ें:जुड़वा बेटियों के बाद दूधमुंहा बेटा, एक और पिता बना कसाई; गला दबा मासूम की हत्या

डॉ. सुरेश ने कहा कि अबुदुल्ला और उनके परिवार को पहले उल्टियां हुईं। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें होने लगीं और वे बेहोश हो गए। इससे पता चलता है कि उनके शरीर में कोई विषाक्त पदार्थ गया है। बेहोश होना पूरी तरह से दिमाग से जुड़ा होता है। इससे पता चलता है कि यह कोई सामान्य खाद्य विषाक्तता की वजह से नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि उन लोगों को बेहोशी की हालत में ही लाया गया था। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि तरबूज खाने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद एक स्थानीय डॉक्टर के पास भी ले जाया गया था जिसने इंजेक्शन की सलाह दी थी। इसके बाद ही वे बेहोश होने लगे।

ये भी पढ़ें:पतंग उड़ाता बच्चा गिरा और सरिया गर्दन के आर-पार, पुलिस-डॉक्टरों ने बचा ली जान

नसरीन को सुबह 11 बजे अस्पताल लाया गया और आईसीयू में भ्ती किया गया। ढाई घंटे के बाद उनकी मौत हो गई। आयेशा को 11.55 मिनट पर भर्ती किया गया था जिनकी 5.15 पर मौत हो गई। अब्दुल्ला को 11 बजे भर्ती किया गया था और रात में 10.15 पर उनकी मौत हो गई। सबसे छोटी मरीज जैनब की भर्ती करने के दो घंटे बाद ही मौत हो गई थी। पुलिस ने सभी शवों के विसरा जांच के लिए सैंपल भेजा है। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच सामने आने के बाद स्थिति पूरी तरह साफ होगी।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Death
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।