क्या तरबूज में था जहर? मुंबई में परिवार की मौत के बाद गहराया रहस्य; क्या बोले डॉक्टर
मुंबई में तरबूज खाने के बाद परिवार के चार सदस्यों की मौत से हड़कंप मच गया है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि यह कोई सामान्य खाद्य विषाक्तता का मामला नहीं है। उनका कहना है कि संभव है कि किसी जहरीले पदार्थ की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी थी।
मुंबई के पायधुनी इलाके में तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के चार लोगों की मौत की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। चारों ने अपने अन्य पांच रिश्तेदारों के साथ रात में बिरयानी पुलाव खाया था। जब मेहमान चले गए ते दंपती ने अपनी दो बेटियों के साथ तरबूज खाया और सुबह होते-होते उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन चारों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें कहा गया है कि किडनी फेल होने की वजह से चारों की मौत हुई। शुरू में बताया जा रहा था कि फूड पॉयजनिंग की वजह से परिवार की मौत हुई है। मृतकों की पहचान अब्दुल्ला दोकाडिया, उकी पत्नी नसरीन दोकाडिया, बेटी आयशा और जैनब के तौर पर की गई है।
डॉक्टर बोले, यह सामान्य फूड पॉयजनिंग नहीं
जिस अस्पातल में चारों को भर्ती कराया गया था वहां के डॉक्टरों का कहना है कि यह कोई सामान्य फूड पॉयजनिंग के लक्षण नहीं थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा खऱाब हो गई थी। जबकि खाद्य विषाक्तता में इतनी जल्दी ये हाल नहीं होता है। बता दें कि रात में 1 बजे के करीब परिवार ने तरबूज खाया था। वहीं सुबह होते-होते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया लेकिन हालत खराब होने के बाद जेजे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।
सर जेजे अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. संजय सुरेश ने कहा कि परिवार की जो हालत थी वैसी आम तौर पर खाद्य विषाक्तता में नहीं होती है। अगर उन्हे फूड पॉयजनिंग होती तो लक्षण एकदम अलग होते। इस तरह से अचानक इतनी तबीयत ना बिगड़ती। इस मामले में ध्यान देने की जरूरत है कि परिवार के चार सदस्यों को एक साथ इतनी ज्यादा दिक्क हुई जो कि सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा, हम पता कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई जहरीला केमिकल या फिर अन्य जहरीला पदर्थ है।
डॉ. सुरेश ने कहा कि अबुदुल्ला और उनके परिवार को पहले उल्टियां हुईं। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें होने लगीं और वे बेहोश हो गए। इससे पता चलता है कि उनके शरीर में कोई विषाक्त पदार्थ गया है। बेहोश होना पूरी तरह से दिमाग से जुड़ा होता है। इससे पता चलता है कि यह कोई सामान्य खाद्य विषाक्तता की वजह से नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि उन लोगों को बेहोशी की हालत में ही लाया गया था। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि तरबूज खाने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद एक स्थानीय डॉक्टर के पास भी ले जाया गया था जिसने इंजेक्शन की सलाह दी थी। इसके बाद ही वे बेहोश होने लगे।
नसरीन को सुबह 11 बजे अस्पताल लाया गया और आईसीयू में भ्ती किया गया। ढाई घंटे के बाद उनकी मौत हो गई। आयेशा को 11.55 मिनट पर भर्ती किया गया था जिनकी 5.15 पर मौत हो गई। अब्दुल्ला को 11 बजे भर्ती किया गया था और रात में 10.15 पर उनकी मौत हो गई। सबसे छोटी मरीज जैनब की भर्ती करने के दो घंटे बाद ही मौत हो गई थी। पुलिस ने सभी शवों के विसरा जांच के लिए सैंपल भेजा है। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच सामने आने के बाद स्थिति पूरी तरह साफ होगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें