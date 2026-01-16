BMC चुनाव में लगाई गई मिटने वाली स्याही? महायुति की जीत पर भड़के सिद्धारमैया

संक्षेप: बीएमसी चुनाव में बीएमसी की बड़ी जीत और ठाकरे भाइयों के गठबंधन की हार को लेकर सिद्धारमैया ने चिंता जताते हुए कहा कि यह एक नया परेशान करने वाला अध्याय है। उन्होंने कहा कि मिटने वाली स्याही लगाकर वोट की चोरी की गई।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को मीडिया में आई उन खबरों पर चिंता जताई जिनमें दावा किया गया था कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के दौरान मतदाताओं की उंगली पर मिटने वाली स्याही लगाई गई थी। उन्होंने इसे ‘‘वोट चोरी का एक और परेशान करने वाला अध्याय’ ’’ बताया। सिद्धरमैया ने कहा कि लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब हर वोट की शुचिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि चुनावी सुरक्षा उपायों की विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव नौ साल बाद गुरुवार को हुए और मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। बीएमसी पर इस बार बीजेपी की अगुआई वाले महायुति की कब्जा होने जा रहा है। वहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जिससे मेयर भी उसका ही संभावित है। नतीजों और रुझानों में भाजपा-शिवसेना गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करती नजर आ रही है।

सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ आज, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों को लेकर मीडिया में आई खबरें और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि तथाकथित अमिट स्याही को सैनिटाइजर, एसीटोन और अन्य पदार्थों से आसानी से मिटाया जा रहा है, जिससे चुनावी विश्वसनीयता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं और ये चिंताएं महाराष्ट्र और उससे बाहर भी गूंज रही हैं।’’