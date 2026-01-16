Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Was indelible ink used in the BMC elections Siddaramaiah furious over the Mahayuti victory
BMC चुनाव में लगाई गई मिटने वाली स्याही? महायुति की जीत पर भड़के सिद्धारमैया

BMC चुनाव में लगाई गई मिटने वाली स्याही? महायुति की जीत पर भड़के सिद्धारमैया

संक्षेप:

बीएमसी चुनाव में बीएमसी की बड़ी जीत और ठाकरे भाइयों के गठबंधन की हार को लेकर सिद्धारमैया ने चिंता जताते हुए कहा कि यह एक नया परेशान करने वाला अध्याय है। उन्होंने कहा कि मिटने वाली स्याही लगाकर वोट की चोरी की गई। 

Jan 16, 2026 07:16 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को मीडिया में आई उन खबरों पर चिंता जताई जिनमें दावा किया गया था कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के दौरान मतदाताओं की उंगली पर मिटने वाली स्याही लगाई गई थी। उन्होंने इसे ‘‘वोट चोरी का एक और परेशान करने वाला अध्याय’ ’’ बताया। सिद्धरमैया ने कहा कि लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब हर वोट की शुचिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि चुनावी सुरक्षा उपायों की विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव नौ साल बाद गुरुवार को हुए और मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। बीएमसी पर इस बार बीजेपी की अगुआई वाले महायुति की कब्जा होने जा रहा है। वहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जिससे मेयर भी उसका ही संभावित है। नतीजों और रुझानों में भाजपा-शिवसेना गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करती नजर आ रही है।

सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ आज, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों को लेकर मीडिया में आई खबरें और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि तथाकथित अमिट स्याही को सैनिटाइजर, एसीटोन और अन्य पदार्थों से आसानी से मिटाया जा रहा है, जिससे चुनावी विश्वसनीयता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं और ये चिंताएं महाराष्ट्र और उससे बाहर भी गूंज रही हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह कोई एकाकी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि ‘वोट चोरी’ की व्यापक कहानी का एक और परेशान करने वाला अध्याय है, जहां वास्तविक सवालों का खंडन, टालमटोल या चुप्पी से जवाब दिया जाता है। लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास कम होता जा रहा है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘बुनियादी सुरक्षा उपायों को कमजोर करना और नागरिकों की चिंताओं को नजरअंदाज करना लोकतंत्र की रक्षा नहीं करता, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाता है। निर्वाचन आयोग को अब पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधारात्मक उपायों के साथ कार्रवाई करनी चाहिए।’’ कांग्रेस अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कथित ‘वोट चोरी’ के खिलाफ देशव्यापी अभियान चला रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)और निर्वाचन आयोग को निशाना बना रही है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
BMC Elections Uddhav Thackrey Raj Thackeray
