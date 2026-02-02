Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़viral on social media in Mumbai claiming that 12 minor children have gone missing in last 36 hours
क्या मुंबई में 36 घंटों के अंदर 12 नाबालिग बच्चे हो गए लापता? पुलिस ने बयान जारी करके बताया सच

क्या मुंबई में 36 घंटों के अंदर 12 नाबालिग बच्चे हो गए लापता? पुलिस ने बयान जारी करके बताया सच

संक्षेप:

पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि जानबूझकर झूठी जानकारी फैलाकर जनता में दहशत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें FIR दर्ज करना शामिल है। पुलिस ने इसे अफवाह फैलाने की श्रेणी में रखा और लोगों से ऐसी सूचनाओं पर विश्वास न करने की अपील की।

Feb 02, 2026 08:51 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुंबई में हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि पिछले 36 घंटों के अंदर 12 नाबालिग बच्चे लापता हो गए हैं। इनमें 8 लड़कियां शामिल हैं। ये बच्चे मुंबई के सात अलग-अलग पुलिस थाना क्षेत्रों जैसे शिवाजी नगर, साकीनाका, अंटॉप हिल, ओशिवारा, मानखुर्द, बांगूर नगर और घाटकोपर से गायब बताए गए। इस खबर ने शहर में व्यापक दहशत फैला दी, क्योंकि लोगों ने इसे मानव तस्करी से जोड़कर देखा। कई मीडिया हैंडल्स और प्रभावशाली लोगों ने इसे शेयर किया, जिससे जनता में हाई अलर्ट और रेड अलर्ट की मांग बढ़ गई। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस और मीडिया से सवाल करने लगे व बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। अफवाहों के चलते बाजारों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर तलाशी अभियान की बातें भी फैलीं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:कैसे दें दखल? शक की गुंजाइश ही…CJI का जाति गणना के तरीके पर ब्रेक लगाने से इनकार

इस अफवाह वाली खबर के बाद मुंबई पुलिस ने सोमवार को आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया। पुलिस ने एक्स पर बयान जारी कर साफ कहा कि वे इन दावों को पूरी तरह नकारते हैं और कोई ऐसा हाई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पुलिस ने कहा, “कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स लापता और अपहरण के मामलों के डेटा को गलत तरीके से पेश कर अफवाहें फैला रहे हैं। हम इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं।”

पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा

पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि जानबूझकर झूठी जानकारी फैलाकर जनता में दहशत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें FIR दर्ज करना शामिल है। पुलिस ने इसे अफवाह फैलाने की श्रेणी में रखा और लोगों से ऐसी सूचनाओं पर विश्वास न करने की अपील की। यह घटना सोशल मीडिया पर अफवाहों के खतरों को उजागर करती है, जहां बिना सत्यापन के खबरें तेजी से फैलकर समाज में भय पैदा कर सकती हैं। वास्तव में 12 बच्चों के सामूहिक लापता होने या मानव तस्करी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई एकसमान घटना नहीं है और अफवाहें आधारहीन हैं। अब पुलिस झूठ फैलाने वालों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Children Day
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।