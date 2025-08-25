Varaha Jayanti Nitesh Rane says Why should our children study about Aurangzeb हमारे बच्चों को औरंगजेब के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए? यह हिंदू राष्ट्र है; नितेश राणे क्या बोले, Maharashtra Hindi News - Hindustan
हमारे बच्चों को औरंगजेब के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए? यह हिंदू राष्ट्र है; नितेश राणे क्या बोले

नितेश राणे ने यह भी कहा कि देश में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की ओर से बनाया गया संविधान लागू है, न कि शरिया कानून। यह बयान वराह जयंती को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है, जिसे लेकर कुछ पक्षों ने आपत्ति जताई थी।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 10:47 PM
महाराष्ट्र में वराह जयंती को लेकर कुछ विरोधी स्वरों के बीच राज्य के मंत्री नितेश राणे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सनातन धर्म को प्राथमिकता दी जाएगी और बच्चों को औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक चरित्रों के बजाय हिंदू संस्कृति व परंपराओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। राणे ने कहा, 'हमारे बच्चों को औरंगजेब के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए? यह हिंदू राष्ट्र है। यहां हम सनातन धर्म के बारे में पढ़ाएंगे। हम पाकिस्तान या बांग्लादेश में जाकर यह नहीं पढ़ाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री हिंदू समुदाय की बात सुनेंगे और सभी को वराह जयंती के बारे में पढ़ना होगा।'

नितेश राणे ने यह भी कहा कि देश में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की ओर से बनाया गया संविधान लागू है, न कि शरिया कानून। यह बयान वराह जयंती को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है, जिसे लेकर कुछ पक्षों ने आपत्ति जताई थी। इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।

वराह जयंती के बारे में जानें

वराह जयंती भगवान विष्णु के तृतीय अवतार के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वराह अवतार ने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाया था। यह उत्सव अगस्त-सितंबर की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं। भगवान वराह की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्रनाम या वराह पुराण का पाठ करते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन आयोजित किए जाते हैं।

वराह जयंती का धार्मिक महत्व यह है कि यह भक्तों को भक्ति, रक्षा और धर्म के प्रति समर्पण का संदेश देता है। इस दिन दान-पुण्य और गरीबों की सहायता करने की भी परंपरा है। यह पर्व विशेष रूप से भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। भक्त इस अवसर पर स्वच्छता और आत्म-शुद्धि पर ध्यान देते हैं, ताकि आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सके।