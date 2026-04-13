ठाणे में भीषण सड़क हादसा, सीमेंट मिक्सर से टकरा गई वैन; 11 लोगों की दर्दनाक मौत
मुरबाड के तहसीलदार अभिजीत देशमुख ने बताया कि वैन में सवार कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अन्य दो घायलों को उल्हासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
महाराष्ट्र के ठाणे में सोमवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक यहां एक पुल पर सीमेंट मिक्सर से वैन की टक्कर में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। पुलिस ने बताया कि कल्याण से मुरबाड जा रही वैन पुल के एक तरफ से आ रही थी, तभी उसकी टक्कर सामने से आ रहे एक सीमेंट मिक्सर से हो गई।
जिला ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा मुरबाड के गोविली गांव में रायता पुल पर सुबह करीब 10.45 बजे हुआ। वहीं मुरबाड के तहसीलदार अभिजीत देशमुख ने बताया कि वैन में सवार कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और दो घायलों को उल्हासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से छह लोगों की पहचान हो गई है और अन्य लोगों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि मृतकों में आठ पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। हादसे के बाद कल्याण से अहिल्यानगर जाने वाली सड़क पर कुछ घंटों तक यातायात भी प्रभावित रहा।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें