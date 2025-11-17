THAR से परेशान हुआ मालिक तो गधों खिंचवाकर पहुंचाया शोरूम, वजह भी जानिए

संक्षेप: महाराष्ट्र के पुणे में एक व्यक्ति ने अपनी नई महिंद्रा थार एसयूवी की बार-बार आने वाली खराबी से तंग आकर डीलर के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। उसने गधों की मदद से ही गाड़ी को शोरूम तक पहुंचाया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

लोगों के विरोध के तरीके जितने अलग-अलग होते हैं, उतने ही अनोखे भी होते हैं। कोई चीख-पुकार मचाता है, तो कोई अहिंसक गांधीवादी मार्ग अपनाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा विरोध करते हैं जो सामने वाले को शर्मसार कर दे। महाराष्ट्र के पुणे से ऐसा ही एक रोचक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी नई महिंद्रा थार एसयूवी की बार-बार आने वाली खराबी से तंग आकर डीलर के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। उसने गधों की मदद से ही गाड़ी को शोरूम तक पहुंचाया।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो गधे थार एसयूवी से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और उसे जोर-शोर से खींच रहे हैं। साथ ही दो अन्य लोग ढोल-नगाड़े बजा रहे हैं, जबकि बाकी लोग गाड़ी को धक्का देकर गधों का साथ दे रहे हैं। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं

जानकारी के मुताबिक, पुणे के जुन्नार रोड पर रहने वाले गणेश सांगड़े ने कुछ महीनों पहले ही यह थार एसयूवी खरीदी थी। लेकिन खरीदने के कुछ दिन बाद ही गाड़ी में पानी का रिसाव और इंजन की तेज आवाज जैसी परेशानियां शुरू हो गईं। डीलर को बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार, गुस्साए सांगड़े ने यह अनोखा कदम उठाया।

प्रदर्शन के दौरान कार पर मराठी में डीलर की बुराई वाले बड़े-बड़े पोस्टर चिपके हुए थे। ढोल-ताशे की आवाज के बीच गधे गाड़ी को खींचते हुए पुणे के वाकड इलाके में स्थित शोरूम तक पहुंचे। वीडियो वायरल होते ही मीडिया भी स्पॉट पर पहुंच गई और देखते ही देखते मामला सुर्खियों में आ गया।