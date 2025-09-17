क्या 80 करोड़ लोगों को राशन देने का जश्न है; PM मोदी के बर्थडे सेलिब्रेशन पर उद्धव सेना
उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के मौके पर चल रहे आयोजनों को लेकर टिप्पणी की है। पार्टी ने अपने मुखपत्र 'सामना' में लिखा है कि जब देश में गरीबी और बेरोजगारी चरम पर है तो उसके बारे में भी इस मौके पर सोचना चाहिए। अखबार के संपादकीय में लिखा गया कि देश में गरीबी और बेरोजगारी चरम पर है। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाते समय भाजपा के लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अखबार लिखता है कि किसी भी पार्टी को अपने नेता का जन्मदिन मनाना ही चाहिए, लेकिन कुछ जरूरी सवालों पर भी बात होनी चाहिए।
अखबार लिखता है, 'पीएम नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। भाजपा के लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। अपने नेता का जन्मदिन मनाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या देश में इतना अच्छा माहौल है कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाए और क्या उन्हें जनता की शुभकामनाएं स्वीकार करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी बीते 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी और उनके समर्थकों को अब तो यह सोचना चाहिए कि आखिर इतने सालों में उन लोगों ने देश के लिए क्या किया है।' सामना लिखता है कि हर महीने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है। इससे पता चलता है कि देश में कितनी गरीबी है।
सामना में लिखा गया, 'हर महीने 80 करोड़ आबादी को 10 किलो राशन दिया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी इसके लिए अपनी तारीफ करते रहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि देश के 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ तो गरीबी रेखा से नीचे ही जीवनयापन कर रहे हैं। पीएम मोदी इन लोगों को 10 किलो राशन दे रहे हैं। भारत जैसे देश के लिए यह कोई गर्व का विषय नहीं है।' अखबार लिखता है कि विपक्ष तो इस दिन को बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। लेकिन यह सरकार अपने 11 सालों के कार्यकाल में 10 लाख लोगों को भी नौकरियां नहीं दे पाई है।