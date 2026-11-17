उद्धव ठाकरे ने शाह के बयान को झूठा बताते हुए कहा कि वह हमेशा गलत बातें करते रहे हैं। उन्होंने गुलाम अली की गजल की एक पंक्ति का जिक्र करते हुए कहा, 'ये बातें झूठी बातें हैं।' देश की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के हाथों में होना खतरनाक है।

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी और सुशासन एक-दूसरे के विपरीत हैं। उन्होंने दिल्ली में जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह पर निशाना साधा। ठाकरे ने आरोप लगाया कि जब विपक्ष संसद में गृह मंत्री से जवाब मांग रहा था, तब वह सदन में आने के बजाय वॉशरूम में जाकर बैठ जाते थे। उन्होंने कहा कि शाह को संसद में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए था।

शिवसेना UBT चीफ ने अमित शाह के उस बयान पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान उनकी उद्धव ठाकरे से कोई बातचीत नहीं हुई थी। ठाकरे ने शाह के बयान को झूठा बताते हुए कहा कि वह हमेशा गलत बातें करते रहे हैं। उन्होंने गुलाम अली की गजल की एक पंक्ति का जिक्र करते हुए कहा, 'ये बातें झूठी बातें हैं।' ठाकरे ने कहा कि देश की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के हाथों में होना खतरनाक है, जो लगातार झूठ बोलते हैं। मुंबई में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अमित शाह पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा।

अजित पवार की प्रतिमा के अनावरण पर सवाल उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पुणे में दिवंगत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता अजित पवार की प्रतिमा के अनावरण को लेकर भी अमित शाह पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बीजेपी ने कभी अजित पवार पर 70 हजार करोड़ रुपये के घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसी पार्टी के सीनियर नेता अब उनकी प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि अमित शाह को अजित पवार को श्रद्धांजलि देने से पहले उनके सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए थी। उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए था कि अजित पवार पर लगाए गए आरोप सही नहीं थे।

'अगर अजित पवार जीवित होते तो...' उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने कभी इन्हीं आरोपों के जरिए अजित पवार का जीना मुश्किल कर दिया था। अब उन्हीं अमित शाह का उनकी प्रतिमा का अनावरण करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अजित पवार जीवित होते तो शाह की ओर से कही गई अच्छी बातें सुनकर उन्हें खुशी होती, लेकिन ये बातें उनके निधन के बाद कही जा रही हैं। दरअसल, अमित शाह ने सोमवार को पुणे में जिला परिषद कार्यालय में अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण किया था। इस दौरान उन्होंने जनवरी में विमान हादसे में अजित पवार की मौत को महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया था। शाह ने कहा था कि अजित पवार की कार्यशैली आने वाली पीढ़ियों के राजनीतिक नेताओं के लिए एक विश्वविद्यालय की तरह रहेगी।