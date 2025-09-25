पंचांग देखकर किसानों की कर्जमाफी का सही समय बताएंगे सीएम? मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसान 50000 रुपये प्रति एकड़ की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खेतों की उपजाऊ ऊपरी मिट्टी बह गई है। ऐसे खेतों को दोबारा उपजाऊ बनाने में 3 से 5 वर्ष लगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो उनकी पार्टी कृषि ऋण माफी के लिए सड़कों पर आंदोलन करेगी।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान शिवसेना (UBT) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने का यही सही अवसर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा शासित सरकार किसानों की सहायता के लिए पंचांग में कोई शुभ मुहूर्त तलाश रही है। धाराशिव जिले के इटकुर में उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह एक भयानक विपदा है। हर आपदा के समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'सही समय' की बात तो करते हैं, लेकिन वह सही समय कब आएगा? क्या आप पंचांग खंगालने वाले हैं?

उन्होंने 2019 से 2022 तक अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि जैसा हमने पहले किया था, वैसे ही अब किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। साथ ही, उन्होंने बाढ़ पीड़ित किसानों को प्रति एकड़ 50000 रुपये की तत्काल सहायता देने की मांग की। ठाकरे ने स्पष्ट किया कि किसान 50000 रुपये प्रति एकड़ की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खेतों की उपजाऊ ऊपरी मिट्टी बह गई है। ऐसे खेतों को दोबारा उपजाऊ बनाने में 3 से 5 वर्ष लगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो उनकी पार्टी कृषि ऋण माफी के लिए सड़कों पर आंदोलन करेगी।

उन्होंने राज्य सरकार की ओर से घोषित सहायता राशि को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि इससे प्रत्येक किसान को मुश्किल से 8500 रुपये ही मिलेंगे। उन्होंने कृषि ऋणों की माफी पर जोर दिया और किसानों से आत्महत्या जैसे कदम न उठाने की अपील की, यह कहते हुए कि कठिन समय भी गुजर जाएगा। इससे पहले लातूर में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने किसानों को हताश न होने और कोई गलत फैसला न लेने की सलाह दी।

दूसरी तरफ, महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को बताया कि राज्यव्यापी बाढ़ प्रभावित किसानों को अब तक 2230 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त फसलों का पंचनामा पूरा हो चुका है और इस पर सरकारी प्रस्ताव (जीआर) एक-दो दिनों में जारी हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि हम प्रभावित किसानों और लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प हैं। इस भयावह आपदा से उबरने और नुकसान को कम करने के प्रयास जारी हैं। बावनकुले ने यह भी कहा कि कई विधायक, सांसद, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और उद्योगपति भी पीड़ितों की मदद में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के विधायकों ने अपने एक महीने का वेतन बाढ़ प्रभावितों के लिए दान कर दिया है।

गौरतलब है कि आठ जिलों वाले मराठवाड़ा में सप्ताह की शुरुआत में हुई बारिश से कम से कम आठ लोगों की जान गई, कई गांव पानी में डूब गए, सैकड़ों मकान ध्वस्त हो गए और 30000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गईं। सोलापुर जिले के कुछ हिस्सों में भी बारिश ने व्यापक तबाही मचाई। यहां पर भी खड़ी फसलें चौपट हो गईं, पशुओं की हानि हुई, घर टूटे और कारोबार प्रभावित हुए।