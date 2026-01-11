Hindustan Hindi News
उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे, किसे हैंडल करना ज्यादा है आसान; फडणवीस ने दिया जवाब

उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे, किसे हैंडल करना ज्यादा है आसान; फडणवीस ने दिया जवाब

संक्षेप:

फडणवीस ने कहा कि शिंदे जी को हैंडल करना आसान है, क्योंकि वह इमोशनल आदमी हैं। मैं भी इमोशनल हूं, तो सब सही चलता है। लेकिन मैं उनसे ज्यादा प्रैक्टिकल हूं। अगर आप उनके इमोशनल साइड को समझ गए तो उन्हें हैंडल करना बहुत आसान है।

Jan 11, 2026 05:02 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने रविवार को अपना मेनिफेस्टो भी जारी कर दिया। महायुति गठबंधन में भाजपा के साथ एकनाथ शिंदे भी हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले कुछ सालों में दोनों शिवसेना प्रमुखों के साथ काम किया है। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे जहां पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे और अब डिप्टी सीएम हैं तो भाजपा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ भी लंबे समय तक सरकार बना चुकी है। ऐसे में फडणवीस ने एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे, किसे हैंडल करना ज्यादा आसान रहा, इस पर जवाब दिया है।

एनडीटीवी से बात करते हुए जब फडणवीस से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को हैंडल करना आसान है, जबकि उद्धव के साथ काम करना मुश्किल था। फडणवीस ने कहा, ''शिंदे जी को हैंडल करना आसान है, क्योंकि वह इमोशनल आदमी हैं। मैं भी इमोशनल हूं, तो सब सही चलता है। लेकिन मैं उनसे ज्यादा प्रैक्टिकल हूं। अगर आप उनके इमोशनल साइड को समझ गए तो उन्हें हैंडल करना बहुत आसान है। वहीं, उद्धव जी के लिए कहें तो वह अप्रत्याशित हैं। उन्हें समझने के लिए मुझे एक रिसर्चर रखना पड़ेगा, इसलिए उन्हें हैंडल करना मुश्किल है।"

वहीं, फडणवीस से यह भी सवाल किया गया कि क्या महाराष्ट्र एनडीए में कोई खींचतान चल रही। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम एक स्थिर गठबंधन हैं और इसके बाद भी हम पांच साल साथ रहेंगे। उन्होंने बताया कि एकनाथ शिंदे अक्सर दिल्ली की यात्रा इसलिए करते हैं, क्योंकि वह अपने पोते से मुलाकात करने के लिए वहां जाते हैं और उनकी इन यात्राओं को ऐसे लिया जाता है कि जैसे गठबंधन में कोई दिक्कत चल रही हो। वह दिल्ली जाकर भाजपा के नेताओं से ही मुलाकात करते हैं, चिंता तब होती, जब वे वहां दूसरे दलों के नेताओं से मिलते।

