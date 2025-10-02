देश में अधिकारों के लिए लड़ना बनता जा रहा देशद्रोह, दशहरा रैली में बरसे उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले भाजपा फिर से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। भाजपा अमीबा की तरह हो गई है; शरीर में प्रवेश करते ही पेट में दर्द होता है और समाज में प्रवेश करते ही शांति भंग होती है।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने लद्दाख में हुई हिंसा के सिलसिले में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर गुरुवार को भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि देश में अधिकारों और न्याय के लिए लड़ना देशद्रोह बनता जा रहा है। वार्षिक दशहरा रैली को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने भाजपा की तुलना अमीबा से की, जो शरीर में प्रवेश करने पर पेट में दर्द पैदा करता है और समाज में प्रवेश करने पर शांति भंग करता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में निकाय चुनावों से पहले, भाजपा फिर से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और सुशासन के बीच कोई संबंध नहीं है। ठाकरे ने मोहन भागवत से पूछा, "क्या आप आरएसएस के 100 साल के प्रयास से पैदा हुए जहरीले फलों (भाजपा का जिक्र करते हुए) से संतुष्ट हैं?"

वांगचुक की गिरफ्तारी और महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम के बारे में बोलते हुए, ठाकरे ने कहा, "देश में अधिकारों और न्याय के लिए लड़ना देशद्रोह बनता जा रहा है।" 24 सितंबर को लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) द्वारा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांगों पर केंद्र के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बुलाए गए बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। बंद में चार लोगों की मौत हो गई थी और 40 पुलिसकर्मियों सहित 80 अन्य घायल हो गए थे।

वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था और वर्तमान में वह राजस्थान के जोधपुर की एक जेल में बंद हैं। महाराष्ट्र में बारिश से प्रभावित किसानों के लिए कर्ज माफी और उन्हें 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता की मांग करते हुए, ठाकरे ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पास बिहार में वोट खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन बाढ़ से तबाह महाराष्ट्र के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं है।