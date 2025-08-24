Uddhav Thackeray instructed Shiv Sainiks to go door to door and check voter lists वोट चुराए जा रहे, शिवसैनिक घर-घर जाएं और वोटर लिस्ट चेक करें; उद्धव ठाकरे का निर्देश, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Uddhav Thackeray instructed Shiv Sainiks to go door to door and check voter lists

वोट चुराए जा रहे, शिवसैनिक घर-घर जाएं और वोटर लिस्ट चेक करें; उद्धव ठाकरे का निर्देश

शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘हमारे वोट चुराए जा रहे हैं। इसलिए हर घर जाकर मतदाता सूचियों की सावधानीपूर्वक जांच करें। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे आपको बहुत गंभीरता से निभाना होगा।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 10:55 PM
share Share
Follow Us on
वोट चुराए जा रहे, शिवसैनिक घर-घर जाएं और वोटर लिस्ट चेक करें; उद्धव ठाकरे का निर्देश

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ियों के आरोप लगाए। उन्होंने आगामी नगर निगम चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की जांच करने का निर्देश दिया। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में दहिसर स्थित पार्टी की शाखा संख्या 4 के दौरे के दौरान उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा, ‘हमारे वोट चुराए जा रहे हैं। इसलिए हर घर जाकर मतदाता सूचियों की सावधानीपूर्वक जांच करें। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे आपको बहुत गंभीरता से निभाना होगा।’

ये भी पढ़ें:जब तक लोगों का अपमान बंद नहीं करेंगे, जीत नहीं पाएंगे; फडणवीस का विपक्ष पर हमला

उद्धव ठाकरे ने पार्टी सदस्यों को सूचियों की पूरी तत्परता से जांच करने का निर्देश दिया। यह निर्देश विपक्षी नेताओं की ओर से हाल ही में लगाए गए मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों की पृष्ठभूमि में आया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहले चुनावी अनियमितताओं को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा था।

मतदाता हेरफेर के लगाए आरोप

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने भी लोकसभा चुनावों से पहले संभावित मतदाता हेरफेर को लेकर चिंता जताई थी। इन चिंताओं को दोहराते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया है। ठाकरे नगर निगम चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी की रणनीति के तहत शहर भर में शिवसेना शाखाओं का नियमित रूप से दौरा कर रहे हैं।

सीएम फडणवीस ने क्या दी प्रतिक्रिया

दूसरी ओर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले नेता अपनी चुनावी हार पर आत्मचिंतन करने के बजाय कार्यकर्ताओं को सांत्वना देने के वास्ते ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘शायर गालिब ने एक बार कहा था 'दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है'। मैं कहना चाहता हूं कि वे चुनाव में अपनी हार के पीछे किसी साजिश का आरोप लगाकर खुद को और अपने कार्यकर्ताओं को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें अपनी हार पर आत्मचिंतन करना चाहिए, वरना वे कभी नहीं जीत पाएंगे।’