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उद्धव ठाकरे ने बगावत कर दी फेल? मीटिंग में सभी 9 सांसद शामिल, संजय राउत ने लगा दी क्लास

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में बुलाई गई बैठक में सभी नौ सांसद पहुंचे। इससे माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने बगावत को फेल कर दिया। बगावत की अटकलों पर संजय राउत ने क्लास भी लगाई।

उद्धव ठाकरे ने बगावत कर दी फेल? मीटिंग में सभी 9 सांसद शामिल, संजय राउत ने लगा दी क्लास

शिवसेना (यूबीटी) के सभी नौ सांसदों की रविवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद पार्टी ने दावा किया कि इसमें सभी नौ सांसद शामिल हुए। चार सांसद तो खुद आए थे, जबकि पांच अन्य सांसद वर्चुअल तरीके से मीटिंग में जुड़े। अटकलें लग रही थीं कि टीएमसी के बाद अब शिवसेना (यूबीटी) के कई सांसद उद्धव गुट से अलग हो सकते हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होकर एनडीए को सपोर्ट कर सकते हैं। सभी सांसदों की मौजूदगी के बाद माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने बगावत को फेल कर दिया। बगावत की अटकलों पर क्लास लगाते हुए संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी अफवाह फैलानी बंद कर देनी चाहिए।

सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में रविवार को मुंबई में हुई एक रूटीन मीटिंग में शिवसेना (UBT) के सभी नौ सांसदों ने हिस्सा लिया। उन्होंने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि कई सांसद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। ठाकरे के आवास पर हुई मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने बताया कि चार सांसद मीटिंग में खुद शामिल हुए, जबकि पांच अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

राउत ने कहा, "बैठक में चार सांसद व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे और हमारे पांच सांसदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया। इस तरह, उद्धव जी के साथ आज की बैठक में नौ सांसद शामिल हुए। आदित्य साहब और विनायक राउत भी वहां मौजूद थे। ये सभी नौ सांसद आज की बैठक में शामिल हुए और अच्छी बातचीत हुई।" उन्होंने साफ किया कि यह बैठक पार्टी की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा थी और इसका मौजूदा राजनीतिक अटकलों से कोई लेना-देना नहीं था।

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ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करो- राउत

उन्होंने कहा, "असल में, यह एक रूटीन मीटिंग है। महीने में एक बार हम सभी सांसद 'मातोश्री' पर मिलते हैं और उद्धव जी हमें मार्गदर्शन देते हैं। यह एक रूटीन मीटिंग है और सभी सांसदों ने इसमें या तो सीधे (आमने-सामने) या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया।" पार्टी में संभावित फूट की खबरों को खारिज करते हुए राउत ने लोगों से ऐसी बातों पर यकीन न करने की अपील की। ​​उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, कृपया ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करें जो आप फैला रहे हैं।"

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एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने का था दावा

दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीएमसी सांसदों के बागी होने के बाद अब अगला नंबर शिवसेना यूबीटी का है। इसके कई सांसद एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना से संपर्क में और भविष्य में उसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे में रविवार की बैठक से कई सांसद नदारद रह सकते हैं। लेकिन अब संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना के सभी नौ सांसद पार्टी में शामिल हुए हैं।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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