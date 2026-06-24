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उद्धव ठाकरे को लग सकता है एक और झटका, संसद में छिन सकता है पार्टी ऑफिस; क्या है नियम

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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महाराष्ट्र में सांसदों को खोने के बाद अब उद्धव ठाकरे को एक और झटका लग सकता है। अगर छह बागी सांसदों के गुट को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक अलग राजनीतिक समूह के रूप में मान्यता दे देते हैं, तो संसद में पार्टी ऑफिस भी चला जाएगा।

उद्धव ठाकरे को लग सकता है एक और झटका, संसद में छिन सकता है पार्टी ऑफिस; क्या है नियम

महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक दल शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसदों के गुट को अगर लोकसभा अध्यक्ष से एक अलग राजनीतिक समूह के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल जाती है और वे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना (यूबीटी) को पुराने संसद भवन में आवंटित ऑफिस खोना पड़ सकता है। यह उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा झटका होगा।

नियमों के अनुसार, केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को संसदीय दल के लिए अलग कार्यालय आवंटित किया जाता है जिनके पास कम से कम पांच या उससे अधिक सांसद हों। वर्तमान में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का संसदीय दल कार्यालय पुराने संसद भवन के कमरा संख्या 128 ए में स्थित है। यह कमरा संख्या 128 के ठीक बगल में है, जो मूल अविभाजित शिवसेना को आवंटित किया गया था।

सूत्रों का कहना है कि अगर छह बागी सांसदों के गुट को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक अलग राजनीतिक समूह के रूप में मान्यता दे देते हैं, तो लोकसभा में उद्धव ठाकरे गुट के पास केवल तीन सांसद रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में वे पुराने संसद भवन में कार्यालय के पात्र नहीं रह जाएंगे और लोकसभा सचिवालय पुराने संसद भवन परिसर में स्थित उनका यह कार्यालय वापस ले लेगा।

'लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से किया आग्रह'

हालांकि, शिवसेना (यूबीटी) ने पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया है कि छह बागी सांसदों के गुट को अलग राजनीतिक समूह के रूप में मान्यता न दी जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं को बुधवार को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। इस बैठक में उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत और सांसद अनिल देसाई के शामिल हुए।

संसदीय दल का कार्यालय खोने के अलावा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय और संसदीय मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई जाने वाली सर्वदलीय बैठकों में भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा। नियमों के मुताबिक, जिन राजनीतिक दलों के पास पांच या उससे कम सांसद होते हैं, उन्हें सर्वदलीय बैठकों में नहीं बुलाया जाता है।

सांसद के बाद विधायक भी पाला बदेंगे?

इस बीच, उद्धव ठाकरे गुट की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। सूत्रों के अनुसार, उनके कुल 20 विधायकों में से कम से कम 14 विधायक पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इस संभावित दलबदल के बाद पैदा होने वाली परिस्थितियों पर चर्चा के लिए उद्धव गुट ने अपने पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक भी बुलाई है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए एकनाथ शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने विधायकों के इस संभावित दलबदल और शिंदे गुट में उनके विलय का स्वागत किया है। केसरकर ने कहा कि इस कदम से महायुति (महागठबंधन) की ताकत और बढ़ेगी तथा केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को और मजबूती मिलेगी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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