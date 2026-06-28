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बीजेपी ने 'ऑपरेशन देवेंद्र' चलाया, फडणवीस को किनारे लगाना था मकसद; उद्धव ठाकरे का आरोप

Niteesh Kumar भाषा
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उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदारों को किनारे कर देता है। उन्होंने इसके उदाहरण के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और फडणवीस का जिक्र किया।

बीजेपी ने 'ऑपरेशन देवेंद्र' चलाया, फडणवीस को किनारे लगाना था मकसद; उद्धव ठाकरे का आरोप

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को पार्टी के उन 6 सांसदों को तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की, जो हाल ही में एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका पाला बदलना एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। परभणी में एक रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को दल-बदल के मामले में कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सुनियोजित तरीके से अपने ही राज्य के नेताओं के पर कतर रहा है। उन्होंने राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक फायदे के लिए मंदिर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए उसे 'बाबर जनता पार्टी' करार दिया। उन्होंने सवाल किया, 'बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। अब एक बाबर जनता पार्टी नए बने मंदिर को लूटने आई है। उनमें क्या अंतर है?'

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उद्धव ठाकरे ने बताया कि शिवसेना (UBT) के वफादार सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औपचारिक पत्र सौंपकर अपना पक्ष रखने का मौका मांगा है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष की ओर से सुनवाई की तारीख पहले कर दिए जाने के बाद पार्टी सांसद अरविंद सावंत को कारगिल का अपना आधिकारिक दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा, 'अगर इस देश में कानून का राज है, तो इन छह सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। मुझे अब भी लोकसभा अध्यक्ष पर भरोसा है क्योंकि अगर वह खुद कानून का पालन नहीं करेंगे, तो दूसरों से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते। हम उनके अधिकार का सम्मान करते हैं, उनकी इच्छाओं का नहीं।'

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इस हफ्ते की शुरुआत में शिवसेना (यूबीटी) के 6 बागी लोकसभा सदस्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सत्ताधारी शिवसेना में शामिल हो गए। उन्होंने 2024 के आम चुनावों में भाजपा और शिवसेना के उम्मीदवारों को हराया था। शिवसेना (उबाठा) ने 2024 में महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीट जीती थीं। ठाकरे ने उन चुनाव क्षेत्रों का दौरा किया है जिनका प्रतिनिधित्व बागी सांसद करते हैं। बागी सांसदों में से एक, संजय जाधव, परभणी से हैं।

दल-बदल एक बड़ी राजनीतिक चाल: ठाकरे

शिवसेना (UBT) प्रमुख ने आरोप लगाया कि दल-बदल एक बड़ी राजनीतिक चाल का हिस्सा था, जिसे उन्होंने 'ऑपरेशन देवेंद्र' नाम दिया। उद्धव ने कहा कि इसका मकसद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किनारे करना था, ठीक वैसे ही जैसे पार्टी ने अतीत में दूसरे नेताओं के साथ किया है। उन्होंने आरोप लगाया, 'यहां लोगों ने मोदी लहर के खिलाफ वोट दिया। अब जो सांसद उस लहर के खिलाफ जीता था, वह दूसरी तरफ चला गया है। यह सिर्फ बगावत नहीं, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक चाल है।'

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ठाकरे बोले- फडणवीस बेबस दिखे

उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदारों को किनारे कर देता है। उन्होंने इसके उदाहरण के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और फडणवीस का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में साथ-साथ विमान यात्रा के दौरान फडणवीस बेबस दिखे क्योंकि उनके अपने ही बॉस उनके पर कतर रहे थे। एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में उपमुख्यमंत्री का कोई भविष्य नहीं है और इस्तेमाल के बाद उन्हें फेंक दिया जाएगा।

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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