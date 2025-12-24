Hindustan Hindi News
उद्धव और राज ठाकरे के बीच सीटों का क्या समझौता, अंदरखाने क्या लग रहे कयास; समझिए

संक्षेप:

दोनों भाई फिलहाल सीटों का समीकरण भी साधने की तैयारी में हैं ताकि बीएमसी चुनाव में पूरे सहयोग के साथ उतरा जा सके। अब तक मिली जानकारी के अनुसार उद्धव सेना को बीएमसी की 227 सीटों में से 145 से 150 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा।

Dec 24, 2025 02:35 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार को जो घटनाक्रम हुआ, वह 20 साल में एक चक्र के पूरा होने जैसा है। राज ठाकरे ने शिवसेना को नवंबर 2005 में छोड़ा था और ठीक 20 साल बाद वह चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में आ गए हैं। उनकी पार्टी मनसे और उद्धव की शिवसेना के बीच बीएमसी इलेक्शन को लेकर गठबंधन हुआ है। दोनों भाई परिवार समेत शिवाजी पार्क स्थित बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद महाराष्ट्र के हितों के लिए झगड़े भुलाने की बात कहकर साथ आए हैं। हालांकि यह मसला इतना ही नहीं है। इस तस्वीर के आने से पहले महाराष्ट्र की राजनीति और भाइयों के दलों में बहुत कुछ घटित हो चुका है।

शिवसेना बंट चुकी है और बड़ा धड़ा एकनाथ शिंदे के साथ है, जो फिलहाल राज्य के डिप्टी सीएम हैं। वहीं मनसे लगातार कई चुनाव में शून्य पर ही गई है। ऐसी स्थिति में अस्तित्व से लेकर वर्चस्व तक की लड़ाई के लिए यह जरूरी था कि दोनों भाई साथ आ जाते। यूं भी दोनों मराठावाद की ही राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में दोनों के एक मंच पर आने में किसी तरह का वैचारिक रोड़ा भी नहीं है। यही नहीं दोनों भाई फिलहाल सीटों का समीकरण भी साधने की तैयारी में हैं ताकि बीएमसी चुनाव में पूरे सहयोग के साथ उतरा जा सके। अब तक मिली जानकारी के अनुसार उद्धव सेना को बीएमसी की 227 सीटों में से 145 से 150 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा।

मनसे को कितनी सीटें देने पर राजी हुए उद्धव ठाकरे

इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 65 से 70 सीटें मिल सकती हैं। वहीं शरद पवार की एनसीपी को 10 से 12 सीटें दी जा सकती हैं। राज ठाकरे ने तो साफ कहा कि हमारे लिए सीटें मायने नहीं रखती हैं। हमारी बस यही इच्छा है कि महाराष्ट्र के हितों से समझौता ना किया जाए। मुंबई का मेयर किसी मराठी को ही बनाना है और यही हमारा टारगेट है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता राजू वाघमरे ने कहा कि दोनों भाई बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा से समझौता कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें बालासाहेब की आत्मा कभी माफ नहीं करेगी।

दो चुनाव में एक और इस बार जीरो पर रह गई मनसे

बता दें कि मनसे को सबसे ज्यादा 13 विधानसभा सीटें 2009 में मिली थीं। वह पार्टी का पहला इलेक्शन था। इसके बाद स्थिति खराब ही होती चली गई। 2014 और 2019 में एक सीट ही जीत पाई, जबकि 2024 में तो खाता भी नहीं खुल सका। ऐसी स्थिति में राज ठाकरे शिद्दत से गठबंधन की जरूरत महसूस कर रहे थे। वहीं लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में हालत पतली होने के बाद उद्धव ठाकरे को भी एक मजबूत सहयोगी की जरूरत थी। अब दोनों एक-दूसरे का पूरक बनने की उम्मीद में उतरे हैं।

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आए साथ

ठाकरे बंधुओं की एकता पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस

दोनों भाइयों की एकता पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि दोनों भाई अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही अवसरवादी हैं और वे सिर्फ अपने लिए साथ आए हैं। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कहा कि दोनों परिवारवादी साथ आए हैं।

