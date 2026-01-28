Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Uddhav Thackeray and Eknath Shinde's parties have formed an alliance joining forces for Solapur Zilla Parishad election
उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने किया गठबंधन, महाराष्ट्र के इस चुनाव में आए साथ

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने किया गठबंधन, महाराष्ट्र के इस चुनाव में आए साथ

संक्षेप:

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीपी को 3 जिला परिषद सीटें और 8 पंचायत समिति सीटें दी गईं हैं। शिवसेना को 2 जिला परिषद सीटें और 4 पंचायत समिति सीटें दी गईं। शिवसेना यूबीटी 1 जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ेगी।

Jan 28, 2026 08:47 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण आकार ले रहे हैं। खबर है कि अब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) ने हाथ मिला लिया है। हालांकि, यह गठबंधन जिला परिषद चुनाव के लिए ही हैं। इधर, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है कि इस संबंध में और जानकारी जुटाई जा रही है। कहा जा रहा है कि क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के दबदबे को कमजोर करने के इरादे से गठबंधन किया गया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सोलापुर जिले के बार्शी तालुका में जिला परिषद चुनाव के लिए दोनों दल साथ आए हैं। खास बात है कि गठबंधन में डिप्टी सीएम अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और वरिष्ठ नेता शरद पवार की राकंपा (एसपी) भी शामिल है। शिवसेना (यूबीटी) के बार्शी विधायक दिलीप सोपाल ने इसकी जानकारी दी है। खास बात है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी मुहर लग गई है।

राज्यसभा सांसद संजय राउत का कहना है कि स्थानीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों के बारे में पार्टी नेतृत्व को पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा विरोधी ताकतों के बार्शी में एकजुट होने के संकेत थे, लेकिन इस संबंध में जानकारी ली जा रही है। खबर है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी इसकी जानकारी नहीं है।

भाजपा का सोलापुर में तगड़ा प्रदर्शन

हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में भी पार्टी ने 29 में से 21 नगरपालिकाओं पर कब्जा जमाया था। बार्शी में कुछ समय पहले हुए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के चुनाव में भी 18-0 से जीत दर्ज की थी। यहां भाजपा ने नगर परिषद अध्यक्ष पद हासिल किया था और 42 में 23 सीटें जीती थीं।

सीट शेयरिंग

रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीपी को 3 जिला परिषद सीटें और 8 पंचायत समिति सीटें दी गईं हैं। शिवसेना को 2 जिला परिषद सीटें और 4 पंचायत समिति सीटें दी गईं। शिवसेना यूबीटी 1 जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ेगी।

