उद्धव ठाकरे के साथ फिर हो गया खेला? शिवसेना UBT के 4 पार्षद 'लापता', दर्ज कराई शिकायत

महाराष्ट्र की कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। शिवसेना (यूबीटी) ने अपने 4 पार्षदों के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। इन पर आरोप है कि वे एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब शिंदे गुट की शिवसेना KDMC में बहुमत के करीब पहुंच रही है। यहां कुल 122 सदस्य हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के 5 पार्षदों के समर्थन से शिंदे गुट के पास अब 53 नगरसेवक हैं, जबकि उसका राज्य स्तर पर सहयोगी भाजपा के पास 50 हैं। अगर पांच MNS और चार लापता शिवसेना (यूबीटी) पार्षद भी शामिल हो जाएं, तो शिंदे गुट बहुमत के आंकड़े 62 तक पहुंच जाएगा।

शिवसेना (यूबीटी) के पास KDMC में कुल 11 पार्षद हैं, लेकिन इनमें से केवल 7 ने ही कोंकण प्रादेशिक आयुक्त के पास पंजीकरण कराया है। सूत्रों के अनुसार, दो नगरसेवक शिंदे गुट से संपर्क में हैं, जबकि दो अन्य (जिन्हें लापता बताया जा रहा है) स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के कारण MNS से आए थे और अब वापस वहीं जाने की संभावना है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, 'हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि हमारे पार्षद गायब हैं। हम KDMC में पोस्टर लगाएंगे। वे हमारे चिह्न पर चुने गए थे, लेकिन जीत के 24 घंटे बाद ही उन्होंने अलग रास्ता चुन लिया। वे गद्दार हैं।'