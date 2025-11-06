Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़uddhav sena attacks bjp on ameet satam statement on zohran mamdani statement
एक मराठी हिंदू... जोहरान ममदानी की जीत पर उद्धव सेना ने दिया भाजपा नेता को जवाब

एक मराठी हिंदू... जोहरान ममदानी की जीत पर उद्धव सेना ने दिया भाजपा नेता को जवाब

संक्षेप: आनंद दुबे ने कहा, 'मैं भरोसे से कह सकता हूं कि निकाय चुनाव में भगवा लहराएगा। कोई मराठी हिंदू ही मुंबई का मेयर बनेगा।' यही नहीं दुबे ने पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने तो मुसलमानों को किट बांटी थी, जिसका नाम था- सौगात-ए-मोदी।'

Thu, 6 Nov 2025 02:09 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
share Share
Follow Us on

न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जोहरान ममदानी ने जीत लिया है और इसे लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच भारत में भी ममदानी के नाम पर राजनीति तेज है। उनके मेयर बनने पर भाजपा के मुंबई अध्यक्ष अमीत साटम ने कहा था कि हम किसी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने दे सकते। उनके इस बयान का अर्थ किसी मुस्लिम शख्स से था। लेकिन अब उन्हें हिंदुत्व की ही राजनीति करने वाली उद्धव सेना से इस पर जवाब मिला है। उद्धव सेना के नेता आनंद दुबे ने अमीत साटम की मानसिक अवस्था पर ही सवाल उठा दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि साटम की मानसिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। उन्हें आगरा के पागलखाने में भेजने की जरूरत है। इसका खर्च भी उद्धव सेना उठाने के लिए तैयार है। दुबे ने कहा, 'अमीत साटम की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वह जिस दिन से मुंबई भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, उन्हें डर सता रहा है कि उन्हें हटाया जा सकता है। इसलिए वह मुंबई के मेयर को लेकर अजीब-अजीब बयान दे रहे हैं।' उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग हमेशा हिंदू-मुसलमान करते रहते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर तो कोई मराठी हिंदू ही बनेगा।

उद्धव सेना बोली- इतना भरोसा है कि BMC में भगवा लहराएगा

आनंद दुबे ने कहा, 'मैं भरोसे से कह सकता हूं कि निकाय चुनाव में भगवा लहराएगा। कोई मराठी हिंदू ही मुंबई का मेयर बनेगा।' यही नहीं दुबे ने पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने तो मुसलमानों को किट बांटी थी, जिसका नाम था- सौगात-ए-मोदी। जब पीएम ऐसा कर रहे हैं तो फिर अमीत साटम जैसे नेता उन्हें गलत कैसे ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमीत साटम बताएं कि क्या पीएम मोदी ने जो किट भेजी थीं, वह ममदानी, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश को भेजी थीं। बता दें कि इस साल मार्च में ईद के मौके पर यूपी में 10 लाख मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी की किट बांटी गई थी।

वोट जिहाद का आरोप लगाकर भाजपा नेता ने क्या कहा था

दरअसल जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक मेयर चुनाव जीतकर पहले मुस्लिम मेयर बनने के कुछ ही घंटों बाद अमीत साटम का बयान आया था। उनका कहना था कि हम किसी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ अंतरराष्ट्रीय शहरों का रंग बदल रहा है, उसे देखते हुए मुंबई को लेकर सतर्क रहना जरूरी लगता है। इसके अलावा उन्होंने महाविकास अघाड़ी का भी नाम लिया था और कहा था कि ये लोग वोट जिहाद करते हैं। उन्होंने कहा था, 'अगर कोई मुंबई पर 'खान' थोपने की कोशिश करेगा, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा! जागो, मुंबईकरों..!'

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
India News Maharashtra News India News Today
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।