एक मराठी हिंदू... जोहरान ममदानी की जीत पर उद्धव सेना ने दिया भाजपा नेता को जवाब

न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जोहरान ममदानी ने जीत लिया है और इसे लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच भारत में भी ममदानी के नाम पर राजनीति तेज है। उनके मेयर बनने पर भाजपा के मुंबई अध्यक्ष अमीत साटम ने कहा था कि हम किसी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने दे सकते। उनके इस बयान का अर्थ किसी मुस्लिम शख्स से था। लेकिन अब उन्हें हिंदुत्व की ही राजनीति करने वाली उद्धव सेना से इस पर जवाब मिला है। उद्धव सेना के नेता आनंद दुबे ने अमीत साटम की मानसिक अवस्था पर ही सवाल उठा दिया है।

उन्होंने कहा कि साटम की मानसिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। उन्हें आगरा के पागलखाने में भेजने की जरूरत है। इसका खर्च भी उद्धव सेना उठाने के लिए तैयार है। दुबे ने कहा, 'अमीत साटम की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वह जिस दिन से मुंबई भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, उन्हें डर सता रहा है कि उन्हें हटाया जा सकता है। इसलिए वह मुंबई के मेयर को लेकर अजीब-अजीब बयान दे रहे हैं।' उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग हमेशा हिंदू-मुसलमान करते रहते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर तो कोई मराठी हिंदू ही बनेगा।

उद्धव सेना बोली- इतना भरोसा है कि BMC में भगवा लहराएगा आनंद दुबे ने कहा, 'मैं भरोसे से कह सकता हूं कि निकाय चुनाव में भगवा लहराएगा। कोई मराठी हिंदू ही मुंबई का मेयर बनेगा।' यही नहीं दुबे ने पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने तो मुसलमानों को किट बांटी थी, जिसका नाम था- सौगात-ए-मोदी। जब पीएम ऐसा कर रहे हैं तो फिर अमीत साटम जैसे नेता उन्हें गलत कैसे ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमीत साटम बताएं कि क्या पीएम मोदी ने जो किट भेजी थीं, वह ममदानी, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश को भेजी थीं। बता दें कि इस साल मार्च में ईद के मौके पर यूपी में 10 लाख मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी की किट बांटी गई थी।