Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Uddhav got a place in the last row in Rahul gandhi dinner meeting BJP asked- where did the self respect go

राहुल की डिनर मीटिंग में उद्धव को मिली अंतिम पंक्ति में जगह, BJP ने पूछा- कहां गया आत्मसम्मान?

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई।Sat, 9 Aug 2025 10:36 AM
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है। बीजेपी और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) आमने-सामने हैं। वजह है हाल ही में राहुल गांधी द्वारा आयोजित डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे का पिछली पंक्ति में बैठना। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत को अंतिम पंक्ति में बैठे देखा गया। इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग पर कथित मतदाता धोखाधड़ी का प्रेजेंटेशन दे रहे थे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि जब शिवसेना (एकीकृत) एनडीए का हिस्सा थी, तब उद्धव हमेशा पहली पंक्ति में बैठते थे। उन्होंने कहा, “हमारे लिए उनका सम्मान हमेशा हमारे सम्मान से ऊपर था। अब हमें पता चला कि INDIA ब्लॉक में उन्हें कैसा सम्मान मिलता है।” उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे पहले कहा करते थे कि वे दिल्ली के आगे नहीं झुकेंगे।

फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा, “देखिए आज हालात कैसे हैं, जबकि वे सत्ता में भी नहीं हैं। जब वो हमारे साथ थे, तब हमेशा फ्रंट रो में बैठते थे।'' वहीं, महाराष्ट्र बीजेपी ने बैठक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डालते हुए लिखा, “इस तस्वीर में आत्मसम्मान खोजिए!”

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा, “जिन्होंने आत्मसम्मान गिरवी रखकर बाल ठाकरे की विचारधारा छोड़ी, उन्हें इस अपमान से फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी।”

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “हम पहले पंक्ति में बैठे थे, लेकिन टीवी स्क्रीन पास होने से आंखों में तकलीफ हो रही थी, इसलिए पीछे चले गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उद्धव जी और उनके परिवार का घर जैसा स्वागत किया।”

राउत ने तंज कसते हुए कहा, “बीजेपी बेकार की बातों में उलझी है कि कौन कहां बैठा था। असल मुद्दा यह है कि बीजेपी की वोट चोरी पर प्रेजेंटेशन चल रहा था।” आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, “कुछ लोग फ्रंट रो में बैठने के लिए धक्कामुक्की करते हैं। मीटिंग का माहौल पारिवारिक था, हम जहां चाहें बैठ सकते हैं। उन्हें इस बात से चिढ़ है कि चुनाव आयोग उनके दफ्तर से चलता है, जिसे राहुल गांधी ने उजागर किया।”