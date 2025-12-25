साख बचाने को साथ आए उद्धव और राज ठाकरे, BMC चुनाव से आखिरी उम्मीद; इनसाइड स्टोरी

संक्षेप: भाजपा अपने गठबंधन में शिवसेना और एनसीपी को लेकर काफी आश्वस्त है। भाजपा के एक प्रमुख नेता ने कहा कि भाजपा अभी अपने मजबूत सहयोगियों और संगठन की ताकत के साथ ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन वह इस बदलाव के भविष्य में मजबूत होने पर नजर जरूर रखेगी।

महाराष्ट्र की राजनीति में बिखरते दल, घटती साख और अलग-थलग पड़ने के संकट से जूझ रहे ठाकरे बंधुओं ने आखिरकर साथ आने का फैसला किया है। दोनों के साथ आने से राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि यह महा नगर पालिकाओं के चुनाव नतीजों से ही साफ हो पाएगा। कांग्रेस के साथ न आने से एकजुटता कितनी प्रभावी होगी, इस पर भी सवाल है। दूसरी तरफ भाजपा फिलहाल इससे ज्यादा परेशान नहीं, पर यह एकजुटता लंबी चली तो उसे भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है।

मुंबई समेत महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं के चुनावों के लिए उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे ने साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस मौके पर दल ही साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि दोनों परिवार एक साथ आए। दोनों नेताओं की पत्नियां, बेटे का साथ होना घटती पारिवारिक दूरी और बाल ठाकरे की विरासत को बचाने की बड़ी कोशिश मानी जा रही है। हालांकि, कांग्रेस के साथ न जाने से गठबंधन बहुत प्रभावी होगा, इस पर संदेह जताए जा रहे हैं।

उधर, भाजपा अपने गठबंधन में शिवसेना और एनसीपी को लेकर काफी आश्वस्त है। भाजपा के एक प्रमुख नेता ने कहा कि भाजपा अभी अपने मजबूत सहयोगियों और संगठन की ताकत के साथ ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन वह इस बदलाव के भविष्य में मजबूत होने पर नजर जरूर रखेगी।

मुंबई में दबदबा बनाए रखने की कोशिश ठाकरे बंधुओं की इस एकजुटता का पहला बड़ा इम्तहान महानगर पालिकाओं, खासकर बीएमसी का चुनाव है। फिलहाल दोनों की कोशिश है कि उनका राज कम से कम मुंबई में बना रहे। दरअसल, बाल ठाकरे के रहते हुए ही उद्धव और राज अलग हो गए थे। विरासत उद्धव को मिली तो राज हाशिए पर चले गए। बाद में जब भाजपा से रिश्ता टूटा तो उद्धव भी राजनीति में कमजोर पड़ने लगे।