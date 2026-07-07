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मुंबई में बड़ा हादसा; तेज रफ्तार कार ने 10 लोगों को मारी टक्कर, दो की मौत

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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दुर्घटना के बाद ड्राइवर कार को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फरार ड्राइवर की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं।

मुंबई में बड़ा हादसा; तेज रफ्तार कार ने 10 लोगों को मारी टक्कर, दो की मौत

नवी मुंबई में मंगलवार को तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा तलोजा सेक्टर-10 इलाके में हुआ, जहां तेज गति से दौड़ रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे चल रहे करीब 10 लोगों को कुचलते हुए निकल गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे में घायल कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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मौके पर मौजूद के अनुसार, दुर्घटना के बाद ड्राइवर कार को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फरार ड्राइवर की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते यह बड़ा हादसा हुआ। मामले में आगे की जांच जारी है।

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मर्सिडीज कार समेत 2 गाड़ियों पर पेड़ गिरा

दूसरी ओर, दिल्ली के पूर्वी कैलाश इलाके में मंगलवार को तेज बारिश के दौरान मर्सिडीज व एक अन्य चलती कार पर पेड़ गिर पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे राजा धीर सिंह मार्ग पर अचानक एक पेड़ गिर गया, जिससे एक मर्सिडीज कार समेत कुल दो कार उसकी चपेट में आ गईं जिससे इन वाहनों को नुकसान पहुंचा है। अग्निशमन विभाग ने बताया कि उसे घटना की सूचना दोपहर 1:38 बजे मिली और उसने तुरंत एक दमकल वाहन को मौके पर भेजा।

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अधिकारी ने कहा, 'हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। सड़क पर चलती कार पर पेड़ गिरने के बाद तीन लोग उसमें फंस गए थे। उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी को चोट नहीं आई।' एक स्थानीय निवासी ने बताया कि पेड़ दोपहर करीब 1:20 बजे गिरा, जब एक कार सड़क से गुजर रही थी और वहां खड़ी एक मर्सिडीज़ कार भी पेड़ की शाखा की चपेट में आ गई। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और सड़क को साफ करने और यातायात को सामान्य करने के लिए गिरे हुए पेड़ को काटकर हटाने का काम शुरू किया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी ने कहा, 'इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है।' पेड़ गिरने की वजह से राजा धीर सिंह मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा।

Niteesh Kumar

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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