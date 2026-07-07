मुंबई में बड़ा हादसा; तेज रफ्तार कार ने 10 लोगों को मारी टक्कर, दो की मौत

दुर्घटना के बाद ड्राइवर कार को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फरार ड्राइवर की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं।

नवी मुंबई में मंगलवार को तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा तलोजा सेक्टर-10 इलाके में हुआ, जहां तेज गति से दौड़ रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे चल रहे करीब 10 लोगों को कुचलते हुए निकल गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे में घायल कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मौके पर मौजूद के अनुसार, दुर्घटना के बाद ड्राइवर कार को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फरार ड्राइवर की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते यह बड़ा हादसा हुआ। मामले में आगे की जांच जारी है।

मर्सिडीज कार समेत 2 गाड़ियों पर पेड़ गिरा दूसरी ओर, दिल्ली के पूर्वी कैलाश इलाके में मंगलवार को तेज बारिश के दौरान मर्सिडीज व एक अन्य चलती कार पर पेड़ गिर पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे राजा धीर सिंह मार्ग पर अचानक एक पेड़ गिर गया, जिससे एक मर्सिडीज कार समेत कुल दो कार उसकी चपेट में आ गईं जिससे इन वाहनों को नुकसान पहुंचा है। अग्निशमन विभाग ने बताया कि उसे घटना की सूचना दोपहर 1:38 बजे मिली और उसने तुरंत एक दमकल वाहन को मौके पर भेजा।