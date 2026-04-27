महाराष्ट्र में रेल दुर्घटना, वंदे भारत एक्सप्रेस का डिब्बा पटरी से उतरा; अब कैसे हालात?
अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन के एक डिब्बे का एक पहिया 'डायमंड क्रॉसिंग' पर पटरी से उतर गया। क्रॉसिंग को प्राथमिकता के आधार पर बदला जा रहा है। इस घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ।
मुंबई-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस के पुणे रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने से ठीक पहले ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया, हालांकि इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7:30 बजे हुई, जब मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर जा रही प्रीमियम एसी ट्रेन (नंबर 22225) एक प्लेटफार्म के पास बने क्रॉसिंग से गुजर रही थी।
अधिकारियों ने बताया, ''वंदे भारत ट्रेन के एक डिब्बे का एक पहिया 'डायमंड क्रॉसिंग' पर पटरी से उतर गया। क्रॉसिंग को प्राथमिकता के आधार पर बदला जा रहा है। इस घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ।'' रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुणे स्टेशन पर यार्ड के जारी पुनर्निर्माण कार्य के तहत इस क्रॉसिंग का नवीनीकरण किया जाना है।
'डायमंड क्रॉसिंग' पर दो पटरियां एक-दूसरे से होकर गुजरती हैं, जिससे हीरे जैसी आकृति बनती है। प्रभावित डिब्बे के यात्री अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरते और पास के प्लेटफॉर्म की ओर जाते दिखे। अधिकारियों के मुताबिक अब हालात सामान्य हैं।
रेलवे प्रशासन तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। इस घटना ने यात्रियों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है और एक बार फिर रेलवे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, डब्बे पटरी पर से उतरने की इस घटना के बाद, कुछ समय के लिए रेल यातायात बाधित हो गया।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।