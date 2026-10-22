टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में चार आरोपी 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजे गए, दो महिलाएं भी शामिल
मुंबई लाए जाने के बाद आरोपियों को एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उनकी हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि वे पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ इस साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे।
मुंबई की एक कोर्ट ने एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी के मामले में दिल्ली से पकड़े गए चार आरोपियों को गुरुवार को 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इन आरोपियों में दो महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत जिले के निवासी कुनाल (21) और सुमित (19) तथा उत्तर प्रदेश की रहने वाली राधा (23) और बबीता (23) के रूप में हुई है।
राष्ट्रीय राजधानी से मुंबई लाए जाने के बाद आरोपियों को एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उनकी हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि वे पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ इस साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे। पुलिस ने कहा कि इन आरोपियों ने गोली चलाने वालों को हथियार मुहैया कराए थे, जिनका इस्तेमाल वारदात में किया गया।
बचाव पक्ष की ओर से पेश हुए अजिंक्य मिरगुल और सत्यव्रत जोशी ने हिरासत के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं है और उन्हें केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए।
26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार, इनमें से दो आरोपी हथियार खरीदने के लिए अमृतसर गए थे, जबकि दोनों महिलाओं ने ट्रेन से आग्नेयास्त्रों को मुंबई पहुंचाया और सीधे हमलावरों को सौंप दिया। मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम कम से कम दो लोगों ने श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाईं और फिर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। अभिनेता बाल बाल बच गए, जबकि उनका चालक और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए।
कार पर पांच से छह गोलियां चलाई गईं: मुंबई पुलिस
मुंबई पुलिस के अनुसार, कार पर पांच से छह गोलियां चलाई गईं। हमलावरों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल अंधेरी में लावारिस हालत में मिली। मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से तीन आरोपियों- हरियाणा के सोनीपत निवासी रेहान उर्फ सुक्का, बिहार के बेगूसराय के मूल निवासी और मुंबई में रहने वाले ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन और हरियाणा के फूल सिंह को अदालत ने बुधवार को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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