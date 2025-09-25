Those love Can stay in Nepal Devendra Fadnavis attacks Rahul Gandhi for appeal to Gen Z to stop vote theft जिनको नेपाल से प्यार, जाएं वहीं रहें; वोट चोरी के खिलाफ Gen-Z से राहुल की अपील पर देवेंद्र फडणवीस, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Those love Can stay in Nepal Devendra Fadnavis attacks Rahul Gandhi for appeal to Gen Z to stop vote theft

जिनको नेपाल से प्यार, जाएं वहीं रहें; वोट चोरी के खिलाफ Gen-Z से राहुल की अपील पर देवेंद्र फडणवीस

CM फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने सारे हथकंडे अपनाकर देख लिए हैं, अब वो हताश हैं। अब उन्हें लगता है कि Gen-Z से अपील करके कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन हमारे Gen-Z की नजर में राहुल गांधी की अहमियत क्या है, बताना नहीं चाहते हैं।

Pramod Praveen एएनआई, मुंबईThu, 25 Sep 2025 01:43 PM
जिनको नेपाल से प्यार, जाएं वहीं रहें; वोट चोरी के खिलाफ Gen-Z से राहुल की अपील पर देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि जिन लोगों को नेपाल के Gen-Z ओर नेपाल से प्यार है, वे लोग वहीं जाकर रहें। मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसी के बहाने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि कथित रूप से देश भर में चलाई जा रही रही वोट चोरी रोकने की जनरेशन ज़ेड से अपील काम नहीं करेगी। फडणवीस ने आगे कहा कि राहुल गांधी, जेनरेशन ज़ेड के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा फडणवीस ने कहा, “जिन्हें नेपाल से प्यार है, वे वहीं रह सकते हैं...भारत के युवाओं के पास विरोध करने का समय नहीं है। जेनरेशन ज़ेड अलग तरह से सोचता है। राहुल गांधी के पास सरकार गिराने के लिए कोई और नहीं है। जेनरेशन ज़ेड से उनकी अपील काम नहीं करेगी।”

राहुल गांधी ने Gen-Z से की थी अपील

उनकी यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर "वोट चोरी" कराने के आरोप लगाए थे। राहुल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेन्स में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर "वोट चोरों को बचाने" का आरोप लगाया था। 18 सितंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें जेनरेशन ज़ेड सहित युवाओं से चुनावों में कथित वोट चोरी रोकने की अपील की गई थी।

भारतीय युवाओं की अलग पहचान: फडणवीस

गांधी ने उसमें लिखा था, “देश के युवा, देश के छात्र, देश की जनरेशन Z संविधान की रक्षा करेगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी और वोट चोरी रोकेगी। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। जय हिंद!” फडणवीस ने राहुल की इस अपील पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय युवा इंजीनियर हैं और पेशेवर हैं। उन्होंने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। वे सिलिकॉन वैली में भी मिलते हैं। फडणवीस का मानना है कि भारत की Gen-Z के विचार और सोच अलग हैं और वे नेपाल की तरह ना तो सोच रखते हैं और ना ही उन जैसा काम करते हैं।