जिनको नेपाल से प्यार, जाएं वहीं रहें; वोट चोरी के खिलाफ Gen-Z से राहुल की अपील पर देवेंद्र फडणवीस

CM फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने सारे हथकंडे अपनाकर देख लिए हैं, अब वो हताश हैं। अब उन्हें लगता है कि Gen-Z से अपील करके कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन हमारे Gen-Z की नजर में राहुल गांधी की अहमियत क्या है, बताना नहीं चाहते हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि जिन लोगों को नेपाल के Gen-Z ओर नेपाल से प्यार है, वे लोग वहीं जाकर रहें। मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसी के बहाने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि कथित रूप से देश भर में चलाई जा रही रही वोट चोरी रोकने की जनरेशन ज़ेड से अपील काम नहीं करेगी। फडणवीस ने आगे कहा कि राहुल गांधी, जेनरेशन ज़ेड के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा फडणवीस ने कहा, “जिन्हें नेपाल से प्यार है, वे वहीं रह सकते हैं...भारत के युवाओं के पास विरोध करने का समय नहीं है। जेनरेशन ज़ेड अलग तरह से सोचता है। राहुल गांधी के पास सरकार गिराने के लिए कोई और नहीं है। जेनरेशन ज़ेड से उनकी अपील काम नहीं करेगी।”

राहुल गांधी ने Gen-Z से की थी अपील उनकी यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर "वोट चोरी" कराने के आरोप लगाए थे। राहुल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेन्स में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर "वोट चोरों को बचाने" का आरोप लगाया था। 18 सितंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद, राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें जेनरेशन ज़ेड सहित युवाओं से चुनावों में कथित वोट चोरी रोकने की अपील की गई थी।