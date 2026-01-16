Hindustan Hindi News
भाजपा, शिंदे, ठाकरे ब्रदर्स या पवार परिवार; ठाणे में नगर निगम में किसका क्या हाल?

संक्षेप:

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दूसरे नंबर पर उसकी साथी एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। ठाणे में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। बीएमसी के बाद यहां पर भी ठाकरे भाइयों का प्रदर्शन खराब रहा।

Jan 16, 2026 08:17 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि, अभी ज्यादातर महानगरपालिकाओं के चुनाव पूरी तरह से घोषित नहीं हुए हैं। ठाणे महानगरपालिका की बात करें, तो शाम पांच बजे तक 131 में से 52 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें शिवसेना एकनाथ शिंदे ने अपनी जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है।

इस निगम चुनाव में साथ मिलकर लड़ रहे भाजपा और शिंदे गुट लगातार जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी और ठाकरे भाइयों को बीएमसी के बाद इस क्षेत्र में भी निराशा हाथ लगी है। अभी तक घोषित 54 सीटों के नतीजों में भाजपा को 12, शिंदे गुट को 24 सीटें मिली हैं।

आइए जानते हैं, ठाणे महानगरपालिका से कौन सा प्रत्याशी कहां से जीता है।

वार्ड नंबर 1

अ. सिद्धार्थ ओवलेकर, शिंदे गुट

ब. अनिता ठाकूर, भाजपा

स. नम्रता घरत, शिंदे गुट

ड. विक्रांत तांडेल, शिंदे गुट

वार्ड नंबर 2

अ. मनोहर डुंबरे, भाजपा

ब. विकास पाटिल, भाजपा

स. कमल चौधरी, भाजपा

ड. अर्चना मणेरा, भाजपा

वार्ड नंबर 7

अ. अनिता गौरी, शिंदे गुट

ब. विजया लासे, शिंदे गुट

स. गणेश कांबले, शिंदे गुट

ड. अभिजित पवार, एनसीपी शरद पवार गुट

वार्ड नंबर 10

अ. नजीब मुल्ला, अजित पवार

ब. पूनम माली, अजित पवार

स.वहिदा खान, अजित पवार

ड. सुहास देसाई, अजित पवार

वार्ड नंबर 11

अ. दीपक जाधव, भाजपा

ब. सुचिता पाटणकर, भाजपा

स. नंदा पाटिल, भाजपा

ड. कृष्णा पाटिल, भाजपा

वार्ड नंबर 6

अ. वनिता घोगरे, शिंदे गुट

ब. सरिता ठाकुर, शिंदे गुट

स. प्रशांत जाधव, शिंदे गुट

ड. हनमंत जदगाले, शिंदे गुठ

अपडेट की जा रही है।

