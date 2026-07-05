मैट्रिमोनियल साइट पर मिला 'करोड़पति', महिला से दुष्कर्म कर ₹41 लाख भी ठग लिए!

कल्याण ईस्ट (ठाणे जिला) की रहने वाली 36 साल की पीड़ित महिला तलाकशुदा है और अपने बच्चे के साथ अकेली रहती है। कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने शादी की वेबसाइट पर अपनी एक फर्जी प्रोफाइल बनाई थी, जिसमें उसने खुद को एक बड़ा होटल कारोबारी और सिविल इंजीनियर बताया था।

शादी कराने वाली एक मशहूर मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी और दरिंदगी का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के नंदुरबार के रहने वाले एक 38 साल के शख्स पर एक महिला से रेप करने और उसे करीब ₹41.25 लाख का चूना लगाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। आरोपी ने खुद को करोड़पति बिजनेसमैन बताकर महिला को अपने जाल में फंसाया था।

कल्याण ईस्ट (ठाणे जिला) की रहने वाली 36 साल की पीड़ित महिला तलाकशुदा है और अपने बच्चे के साथ अकेली रहती है। कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने शादी की वेबसाइट पर अपनी एक फर्जी प्रोफाइल बनाई थी, जिसमें उसने खुद को एक बड़ा होटल कारोबारी और सिविल इंजीनियर बताया था।

शादी का झांसा देकर की दरिंदगी पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पहले महिला का भरोसा जीता। उसने न सिर्फ महिला से शादी करने का वादा किया, बल्कि उसके बच्चे को भी अपनाने की बात कही। जब महिला उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगी, तो आरोपी ने नवी मुंबई के पनवेल के कई होटलों और महिला के कल्याण स्थित घर पर उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

₹41 लाख के साथ गाड़ियां भी साफ कीं पीड़िता ने पुलिस में जो एफआईआर (FIR) दर्ज कराई है, उसके मुताबिक आरोपी की नजर सिर्फ महिला पर नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति पर भी थी।

आरोपी ने धीरे-धीरे करके महिला से ₹41.25 लाख रुपये ऐंठ लिए। हद तो तब हो गई जब उसने फर्जी दस्तावेज तैयार करके महिला की एक कार बेच दी और उसकी दूसरी गाड़ी पर भी जबरन कब्जा कर लिया।

पुलिस को शक: कई और महिलाएं भी हो सकती हैं शिकार कोलसेवाड़ी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप, धोखाधड़ी और जालसाजी की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को अंदेशा है कि इस शातिर ठग ने इसी पैंतरे का इस्तेमाल करके कई और महिलाओं को भी अपनी हवस और ठगी का शिकार बनाया होगा। फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपी को दबोचने के लिए जगह-जगह दबिश दे रही हैं और उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।



इससे पहले ठाणे रेलवे स्टेशन के पास एक स्पा और सैलून की आड़ में चल रहे कथित वेश्यावृत्ति रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि रैकेट के संचालक को गिरफ्तार कर तीन महिलाओं को बचाया गया है।