Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Thane Rebel candidate challenges Shiv Sena nominee to show development record
विकास का एक भी काम दिखा दें तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, शिंदे के उम्मीदवार को किसने दी चुनौती

संक्षेप:

शिवसेना ने पूर्व पार्षद संजय पांडे के बेटे सिद्धार्थ पांडे को टिकट दिया, जिससे नाराज लांडगे ने स्वतंत्र उम्मीदवारी घोषित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लांडगे ने आरोप लगाया कि टिकट के लिए दबाव डाला गया और जमीनी काम की अनदेखी हुई।

Jan 05, 2026 10:46 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
ठाणे महानगरपालिका चुनाव में बागी उम्मीदवार नितिन लांडगे ने शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के उम्मीदवार सिद्धार्थ पांडे को चुनौती दी है। लांडगे ने कहा कि अगर पांडे वार्ड नंबर 4 में अपने या अपने परिवार की ओर से किए गए किसी एक भी विकास कार्य को दिखा दें, तो वे तुरंत चुनावी दौड़ से हट जाएंगे। 15 जनवरी को होने वाले ठाणे चुनाव के लिए टिकट न मिलने पर लांडगे ने बगावत कर दी। उन्होंने पिछले सप्ताह युवा सेना की कोर कमिटी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं।

शिवसेना ने पूर्व पार्षद संजय पांडे के बेटे सिद्धार्थ पांडे को टिकट दिया, जिससे नाराज लांडगे ने स्वतंत्र उम्मीदवारी घोषित की। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लांडगे ने आरोप लगाया कि टिकट के लिए दबाव डाला गया और योग्यता व जमीनी काम की अनदेखी हुई। उन्होंने साफ किया कि उनकी लड़ाई शिवसेना या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से नहीं, बल्कि थोपे गए उम्मीदवार से है, जिन्हें वे अभी भी गुरु मानते हैं।

नारियल चुनाव चिह्न पर क्या बोले

नितिन लांडगे ने क्षेत्र में युवाओं और निवासियों के लिए वर्षों से किए गए काम का दावा किया। लांडगे ने उन्हें मिला नारियल चुनाव चिह्न शुभ बताया और कहा कि हर राजनीतिक यात्रा नारियल चढ़ाने से शुरू होती है। मालूम हो कि संजय पांडे पूर्व भाजपा नेता हैं, जो 2014 में ओवला-माजीवाड़ा से लड़े थे। वह साल 2016 में शिवसेना में शामिल हुए और 2022 के विभाजन के बाद शिंदे गुट में रहे। इस तरह, महानगरपालिका चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज होती जा रही है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
