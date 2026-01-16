Thane Election Result LIVE: ठाणे का 'ठाणेदार' कौन? महानगरपालिका चुनाव के नतीजे आज, शिंदे के गढ़ में साख की लड़ाई

Thane Election Result LIVE: ठाणे का 'ठाणेदार' कौन? महानगरपालिका चुनाव के नतीजे आज, शिंदे के गढ़ में साख की लड़ाई
ठाणे महानगरपालिका चुनाव के नतीजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए 'साख की लड़ाई' है, क्योंकि ठाणे उनका गृह क्षेत्र और राजनीतिक गढ़ माना जाता है। शिवसेना में 2022 में हुई बगावत के बाद यह पहला महानगरपालिका चुनाव है।
Thane Election Result: ठाणे महानगरपालिका के लिए मतदान 15 जनवरी को संपन्न हुआ था और वोटों की गिनती आज, 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। ठाणे महानगरपालिका चुनाव के नतीजे न केवल ठाणे शहर, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'होम ग्राउंड' माने जाने वाले ठाणे में इस बार साख की लड़ाई है। शिवसेना में हुई बड़ी बगावत के बाद यह पहला मौका है जब शिंदे गुट और उद्धव गुट (UBT) निकाय चुनाव में आमने-सामने हैं। वहीं, भाजपा अपने दम पर बहुमत पाने और एनसीपी (शरद पवार गुट) मुंब्रा-कलवा बेल्ट में अपना दबदबा कायम रखने के लिए संघर्षरत है। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी।
06:00 AM Thane Result: कड़ी सुरक्षा के बीच ठाणे के सभी मतगणना केंद्रों पर EVM खुलेंगे। इसके बाद कुछ ही घंटों में पहली तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। पुलिस ने शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है।