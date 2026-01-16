Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़thane municipal corporation election results 2026 live updates tmc winners list bjp shivsena Shinde vs ubt
Thane Election Result LIVE: ठाणे का 'ठाणेदार' कौन? महानगरपालिका चुनाव के नतीजे आज, शिंदे के गढ़ में साख की लड़ाई

Thane Election Result LIVE: ठाणे का 'ठाणेदार' कौन? महानगरपालिका चुनाव के नतीजे आज, शिंदे के गढ़ में साख की लड़ाई

संक्षेप:

ठाणे महानगरपालिका चुनाव के नतीजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए 'साख की लड़ाई' है, क्योंकि ठाणे उनका गृह क्षेत्र और राजनीतिक गढ़ माना जाता है। शिवसेना में 2022 में हुई बगावत के बाद यह पहला महानगरपालिका चुनाव है।

Jan 16, 2026 06:34 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ठाणे
Thane Election Result: ठाणे महानगरपालिका के लिए मतदान 15 जनवरी को संपन्न हुआ था और वोटों की गिनती आज, 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। ठाणे महानगरपालिका चुनाव के नतीजे न केवल ठाणे शहर, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'होम ग्राउंड' माने जाने वाले ठाणे में इस बार साख की लड़ाई है। शिवसेना में हुई बड़ी बगावत के बाद यह पहला मौका है जब शिंदे गुट और उद्धव गुट (UBT) निकाय चुनाव में आमने-सामने हैं। वहीं, भाजपा अपने दम पर बहुमत पाने और एनसीपी (शरद पवार गुट) मुंब्रा-कलवा बेल्ट में अपना दबदबा कायम रखने के लिए संघर्षरत है। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी।

यहां पढ़ें Thane Result से जुड़े पल-पल के अपडेट्स।

06:30 AM Thane Result: यह चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए 'साख की लड़ाई' है, क्योंकि ठाणे उनका गृह क्षेत्र और राजनीतिक गढ़ माना जाता है। शिवसेना में 2022 में हुई बगावत के बाद यह पहला महानगरपालिका चुनाव है, जिससे यह तय होगा कि ठाणे की जनता असली शिवसेना किसे मानती है- शिंदे गुट को या उद्धव ठाकरे गुट को। एकनाथ शिंदे के लिए यहां जीतना न केवल उनके नेतृत्व को साबित करने के लिए जरूरी है, बल्कि राज्य की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत रखने के लिए भी अनिवार्य है।

06:20 AM Thane Result: ठाणे महानगरपालिका के लिए मतदान 15 जनवरी, 2026 को संपन्न हुआ था और वोटों की गिनती आज, 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। ठाणे शहर में मतगणना के लिए कुल 11 केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच EVM खोली जाएंगी। प्रशासन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और पुलिस बल की भारी तैनाती की है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, दोपहर तक शुरुआती रुझान स्पष्ट होने की उम्मीद है और शाम तक अंतिम नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

06:00 AM Thane Result: कड़ी सुरक्षा के बीच ठाणे के सभी मतगणना केंद्रों पर EVM खुलेंगे। इसके बाद कुछ ही घंटों में पहली तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। पुलिस ने शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है।

