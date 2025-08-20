पहली ही परीक्षा में फेल हुए ठाकरे ब्रदर्स, BEST क्रेडिट सोसायटी चुनाव में खाता तक नहीं खुला

बीईएसटी (BEST) क्रेडिट सोसायटी चुनाव में शिवसेना (UBT) और एमएनएस गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 21 सीटों पर हुए चुनाव में गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सका।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के राज ठाकरे के साथ आने के बाद मुंबई में हुए पहले चुनाव में ही ही ठाकरे ब्रदर्स को बड़ा झटका लगा है। बीईएसटी (BEST) क्रेडिट सोसायटी चुनाव में शिवसेना (UBT) और एमएनएस गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 21 सीटों पर हुए चुनाव में गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सका।

बीईएसटी वर्कर्स यूनियन (शशांक राव पैनल) को 14 सीटें मिली हैं। भाजपा समर्थित पैनल को भी सिर्फ 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। शिवसेना (UBT) और मनसे गठबंधन खाता भी नहीं खोल सका।

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने ठाकरे बंधुओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दो शून्यों का जोड़ हमेशा शून्य ही होता है, यह एक सरल गणित है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने स्थानीय चुनाव होने का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

यह चुनाव खास इसलिए भी था क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी ने पहली बार मिलकर चुनाव लड़ा था। परिणाम में उन्हें करारी शिकस्त मिली और एक भी सीट नहीं मिली।

बीईएसटी वर्कर्स यूनियन के नेता शशांक राव ने इसे कर्मचारियों के विश्वास की जीत बताया। वहीं, भाजपा समर्थित पैनल ने भी सात सीटें जीतकर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।