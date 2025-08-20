Thackeray brothers failed in first Election not a single seat won in BEST credit society elections पहली ही परीक्षा में फेल हुए ठाकरे ब्रदर्स, BEST क्रेडिट सोसायटी चुनाव में खाता तक नहीं खुला, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Thackeray brothers failed in first Election not a single seat won in BEST credit society elections

पहली ही परीक्षा में फेल हुए ठाकरे ब्रदर्स, BEST क्रेडिट सोसायटी चुनाव में खाता तक नहीं खुला

बीईएसटी (BEST) क्रेडिट सोसायटी चुनाव में शिवसेना (UBT) और एमएनएस गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 21 सीटों पर हुए चुनाव में गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सका।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई।Wed, 20 Aug 2025 09:58 AM
share Share
Follow Us on
पहली ही परीक्षा में फेल हुए ठाकरे ब्रदर्स, BEST क्रेडिट सोसायटी चुनाव में खाता तक नहीं खुला

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के राज ठाकरे के साथ आने के बाद मुंबई में हुए पहले चुनाव में ही ही ठाकरे ब्रदर्स को बड़ा झटका लगा है। बीईएसटी (BEST) क्रेडिट सोसायटी चुनाव में शिवसेना (UBT) और एमएनएस गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 21 सीटों पर हुए चुनाव में गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सका।

बीईएसटी वर्कर्स यूनियन (शशांक राव पैनल) को 14 सीटें मिली हैं। भाजपा समर्थित पैनल को भी सिर्फ 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। शिवसेना (UBT) और मनसे गठबंधन खाता भी नहीं खोल सका।

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने ठाकरे बंधुओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दो शून्यों का जोड़ हमेशा शून्य ही होता है, यह एक सरल गणित है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने स्थानीय चुनाव होने का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

यह चुनाव खास इसलिए भी था क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी ने पहली बार मिलकर चुनाव लड़ा था। परिणाम में उन्हें करारी शिकस्त मिली और एक भी सीट नहीं मिली।

बीईएसटी वर्कर्स यूनियन के नेता शशांक राव ने इसे कर्मचारियों के विश्वास की जीत बताया। वहीं, भाजपा समर्थित पैनल ने भी सात सीटें जीतकर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

बेस्ट सोसायटी चुनाव को लिए शिवसेना और एमएनएस ने एक 'उत्कर्ष पैनल' के तहत गठबंधन किया था और 21 सदस्यीय निदेशक मंडल के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इनमें से 18 शिवसेना (यूबीटी) से, दो मनसे से और एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संघ का प्रतिनिधित्व करता था, जो गठबंधन से जुड़ा था।