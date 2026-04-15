तनवीर ने 180 नाबालिग लड़कियों का किया यौन शोषण, 350 VIDEO बनाए; AIMIM से भी लिंक
आरोपी के पास से लगभग 350 आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात सामने आई है। आरोप है कि इन वीडियो के जरिए वह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलता था।
महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर लगभग 180 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनके अश्लील वीडियो बनाने का संगीन आरोप है। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है। आरोपी की पहचान मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर के रूप में हुई है, जो परतवाड़ा शहर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, आरोपी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और उन्हें मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ले जाकर उनके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करता था।
आरोपी के पास से लगभग 350 आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात सामने आई है। आरोप है कि इन वीडियो के जरिए वह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलता था। इनमें से कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किए गए थे। लड़कियों को निशाना बनाने के लिए व्हाट्सऐप और स्नैपचैट का उपयोग किया जाता था।
SIT की मांग
यह मामला तब उजागर हुआ जब भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने अमरावती (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद को एक ज्ञापन सौंपा। बोंडे ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे।
AIMIM से जुड़े होने का दावा
आरोपी मोहम्मद अयाज के एआईएमआईएम (AIMIM) से जुड़े होने के दावे भी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ पुराने वीडियो और तस्वीरों में वह पार्टी के अमरावती अध्यक्ष हाजी इरफान खान से पत्र प्राप्त करते और रैलियों में 'रील्स' बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि, मामला सामने आने के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से कई वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं।
मुस्लिम समुदाय ने भी की कड़ी कार्रवाई की मांग
हैरानी की बात यह है कि इस घृणित अपराध के खिलाफ केवल राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंचे। समुदाय के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधी की वजह से पूरे समुदाय की छवि खराब हो रही है, इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद अयाज को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसमें कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या इन वीडियो को किसी आपराधिक सिंडिकेट के साथ साझा किया गया था। साइबर सेल उन वीडियो को ट्रैक कर रही है जो ऑनलाइन लीक हो चुके हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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