Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तनवीर ने 180 नाबालिग लड़कियों का किया यौन शोषण, 350 VIDEO बनाए; AIMIM से भी लिंक

Apr 15, 2026 06:21 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share

आरोपी के पास से लगभग 350 आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात सामने आई है। आरोप है कि इन वीडियो के जरिए वह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलता था।

तनवीर ने 180 नाबालिग लड़कियों का किया यौन शोषण, 350 VIDEO बनाए; AIMIM से भी लिंक

महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर लगभग 180 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनके अश्लील वीडियो बनाने का संगीन आरोप है। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है। आरोपी की पहचान मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर के रूप में हुई है, जो परतवाड़ा शहर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, आरोपी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और उन्हें मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ले जाकर उनके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करता था।

आरोपी के पास से लगभग 350 आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात सामने आई है। आरोप है कि इन वीडियो के जरिए वह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलता था। इनमें से कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किए गए थे। लड़कियों को निशाना बनाने के लिए व्हाट्सऐप और स्नैपचैट का उपयोग किया जाता था।

SIT की मांग

यह मामला तब उजागर हुआ जब भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने अमरावती (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद को एक ज्ञापन सौंपा। बोंडे ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे।

AIMIM से जुड़े होने का दावा

आरोपी मोहम्मद अयाज के एआईएमआईएम (AIMIM) से जुड़े होने के दावे भी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ पुराने वीडियो और तस्वीरों में वह पार्टी के अमरावती अध्यक्ष हाजी इरफान खान से पत्र प्राप्त करते और रैलियों में 'रील्स' बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि, मामला सामने आने के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से कई वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं।

मुस्लिम समुदाय ने भी की कड़ी कार्रवाई की मांग

हैरानी की बात यह है कि इस घृणित अपराध के खिलाफ केवल राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंचे। समुदाय के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधी की वजह से पूरे समुदाय की छवि खराब हो रही है, इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद अयाज को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसमें कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या इन वीडियो को किसी आपराधिक सिंडिकेट के साथ साझा किया गया था। साइबर सेल उन वीडियो को ट्रैक कर रही है जो ऑनलाइन लीक हो चुके हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।