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पुणे में अस्पताल के पास मिली बम जैसी संदिग्ध चीज, इलाके में हड़कंप

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पुणे
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पुणे के एक अस्पताल के पास बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया और बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड ने डॉग स्क्वॉड के साथ मिलकर घटनास्थल का मुआयना किया। 

पुणे में अस्पताल के पास मिली बम जैसी संदिग्ध चीज, इलाके में हड़कंप

महाराष्ट्र के पुणे में हडपसर में एक अस्पताल के पास बम जैसी एक संदिग्ध वस्तु मिली, जिससे इलाके में दहशत फैल गई और हड़कंप मच गया। इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया और बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड ने डॉग स्क्वॉड के साथ मिलकर घटनास्थल का मुआयना किया। उस वस्तु को सुरक्षित रूप से हटा दिया गया है, जबकि क्राइम ब्रांच और हडपसर पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए हैं।

इससे पहले, महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने पाकिस्तान से अपराध को अंजाम देने वाले गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में रहने वाले लोगों की तलाश में बुधवार को पुणे सहित पूरे राज्य में 40 से अधिक स्थानों पर छापे मारे थे। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 53 संदिग्धों से पूछताछ की गई।

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एक अधिकारी ने बताया कि विदेश से अपना गिरोह चला रहा भट्टी सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में युवाओं को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल करने की कथित तौर पर कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि मुंबई, अकोला, नांदेड, पुणे, मीरा रोड (ठाणे जिले में), नालासोपारा (पालघर), नासिक, जलगांव, नागपुर सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर तड़के छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई।

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अधिकारी ने कहा कि एटीएस को कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। उन्होंने बताया कि ये संदिग्ध लोग भट्टी और उसके गिरोह के कथित तौर पर संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में ऐसे 53 व्यक्तियों की पहचान की गई और उनके ठिकानों का पता लगाने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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