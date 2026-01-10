Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Supriya Sule and Ajit Pawar seen together for the first time since the split in the NCP
फिर से एक होगा परिवार? NCP में टूट के बाद पहली बार साथ दिखे सुप्रिया सुले और अजीत पवार

फिर से एक होगा परिवार? NCP में टूट के बाद पहली बार साथ दिखे सुप्रिया सुले और अजीत पवार

संक्षेप:

आपको बता दें कि जुलाई 2023 में अजीत पवार द्वारा अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद यह पहला मौका है जब दोनों गुटों के शीर्ष नेता इस तरह एक साथ नजर आए हैं।

Jan 10, 2026 11:29 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दो सालों से जारी कड़वाहट और खींचतान के बीच शनिवार को एक बेहद चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में फूट के बाद पहली बार उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने एक साथ मंच साझा किया। अवसर था पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम चुनावों के लिए 'साझा घोषणापत्र' जारी करने का।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आपको बता दें कि जुलाई 2023 में अजीत पवार द्वारा अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद यह पहला मौका है जब दोनों गुटों के शीर्ष नेता इस तरह एक साथ नजर आए हैं।

महाराष्ट्र की 29 स्थानीय निकायों में 15 जनवरी को मतदान होना है। हालांकि अजीत पवार की राकांपा सत्ताधारी 'महायुति' का हिस्सा है और सुप्रिया सुले की राकांपा (शरद चंद्र पवार) विपक्षी 'महाविकास अघाड़ी' (MVA) में शामिल है, लेकिन पुणे और पिंपरी-चिंचवड के स्थानीय समीकरणों के मद्देनजर दोनों गुटों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

घोषणापत्र जारी करने के दौरान सुप्रिया सुले और राकांपा (एसपी) के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जो अब तक चुनाव प्रचार से काफी हद तक दूर नजर आ रहे थे।

क्या फिर से एक होगा पवार परिवार?

इस संयुक्त उपस्थिति के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या पवार परिवार और पार्टी फिर से एक होने वाली है। अजीत पवार ने भी इन अटकलों को हवा देते हुए कहा, "राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता।" उन्होंने संकेत दिया कि निकाय चुनावों के बाद दोनों गुटों के स्थायी रूप से साथ आने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कार्यकर्ता इस गठबंधन से बेहद खुश हैं, हालांकि गठबंधन और सीटों के बंटवारे की व्यस्तता के कारण अभी विस्तार से चर्चा का समय नहीं है।

घोषणापत्र की मुख्य बातें

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत पवार ने पुणे के विकास के लिए कई लुभावने वादे किए। यातायात की भीड़ को कम करना, गड्ढा मुक्त सड़कें और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था। छात्रों के लिए मुफ्त कंप्यूटर टैबलेट और हाई-टेक स्वास्थ्य सेवाएं। 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए संपत्ति कर माफ करने का वादा। PMPML बसों और पुणे मेट्रो में मुफ्त यात्रा की सुविधा। इनके अलावा, झुग्गी पुनर्वास, प्रदूषण नियंत्रण और हर घर तक नल से जल की आपूर्ति जैसे वादे किए गए हैं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Ajit Pawar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।