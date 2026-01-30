Hindustan Hindi News
अजित पवार की मौत के बाद सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम, जानिए कब लेंगी शपथ

सूत्रों की मानें तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गई हैं। शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुनेत्रा को एक्साइज और खेल मंत्रालय मिलेगा, जबकि वित्त मंत्रालय फडणवीस संभालेंगे। बुधवार को एक विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया था।

Jan 30, 2026 08:11 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
एनसीपी प्रमुख अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत के बाद उनकी पत्नी व राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की अगली डिप्टी सीएम बनेंगी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई हैं। सुनेत्रा शनिवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। इससे पहले अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम थे। बुधवार सुबह बारामती जाते समय उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें अजित समेत पांच लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद से एनसीपी में वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार से बातचीत की थी और उन्हें जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा था।

सूत्रों की मानें तो सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गई हैं। शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होगा। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि शनिवार को एक विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें सुनेत्रा को इसका नेता बनाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सुनेत्रा को एक्साइज और खेल मंत्रालय मिलेगा, जबकि वित्त मंत्रालय फडणवीस संभालेंगे। सुनेत्रा अभी राज्यसभा सांसद हैं और कहा जा रहा है कि वह भविष्य में अजित पवार की सीट से चुनाव भी लड़ सकती हैं। सुनेत्रा ने पिछले लोकसभा चुनाव में बारामती सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सुप्रिया सुले के हाथों से हार का सामना करना पड़ा।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए भुजबल ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर पार्टी का विधायक दल इस बारे में फैसला लेता है, तो उन्हें शनिवार को ही उनके उप-मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह से कोई दिक्कत नहीं है। भुजबल ने कहा, "एनसीपी की विधायक दल की बैठक शनिवार को बुलाई जाएगी, जिसमें सुनेत्रा पवार को नेता बनाया जाएगा। कई नेता चाहते हैं कि वह उपमुख्यमंत्री बनें।" उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात विधायक दल के नेता और उसके बाद उपमुख्यमंत्री का खाली पद भरना है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा, "(एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे शोक की अवधि और दूसरी बारीक डिटेल्स देख रहे हैं...कभी-कभी तीन दिन का शोक होता है और कभी दस दिन का।" हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा।

अजीत पवार की मृत्यु की जांच राज्य की अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, शुरुआत में इस मामले की जांच पुणे ग्रामीण पुलिस कर रही थी। पुणे ग्रामीण पुलिस ने इस दुर्घटना के संबंध में 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। सरकार ने पुणे ग्रामीण पुलिस को अब तक जुटाए गए मामले के विवरण और सुबूत राज्य सीआईडी को सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सीआईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है और वह बारामती एयरफील्ड में सुरक्षा चूक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं की जांच करेगी।

