मैं सुनेत्रा अजित पवार... आंखें नम और दिल में गम के साथ ली शपथ, लगते रहे नारे

संक्षेप: दिवंगत एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। दुख के इस समय में जिम्मेदारी संभालते हुए उनकी आखें नम हो गईं। संकट की इस घड़ी में उन्हें ‘दादा’ की कुर्सी संभालनी पड़ी है।

पति के निधन के तीन दिन बाद ही सुनेत्रा पवार को उनकी राजनीतिक विरासत संभालनी पड़ गई। शनिवार को वह जब उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने मंच पर पहुंचीं तो उनकी आंखें नम थीं और आवाज लड़खड़ा रही थी। वहीं उनके मंच पर आते ही 'अजित पवार, अमर रहें' के नारे लगने लगे। राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुकीं सुनेत्रा को यहां लोक भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इससे पहले दिन में, उन्हें औपचारिक रूप से एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और अजित पवार नीत राकांपा के घटक वाली 'महायुति' सरकार में अजित पवार उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। उनकी 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

अजित दादा अमर रहें के नारे सुनेत्रा पवार जब शपथ लेने के लिए उठीं तो 'अजित दादा अमर रहें' जैसे नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल सहित अन्य लोग समारोह में उपस्थित थे। सुनेत्रा पवार के छोटे बेटे जय पवार और उनकी पत्नी भी शपथग्रहण समारोह में मौजूद थीं।

दुख के समय में संभालनी पड़ी विरासत सुनेत्रा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। उनके बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है जो उनके पति अजित पवार के निधन से खाली हुई है। राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाली और चर्चाओं से दूर रहने वाली सुनेत्रा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने पवार परिवार के गृह क्षेत्र बारामती में अपनी ननद और मौजूदा राकांपा (शप) की सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सुले से हारने के बाद, वह राज्यसभा के लिए चुनी गईं।