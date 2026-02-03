Hindustan Hindi News
वीडियो कॉल पर देखकर ही अजित पवार की मौत को मान पाई थीं सुनेत्रा पवार, यकीन ही नहीं था

संक्षेप:

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि विमान हवा में अस्थिर था और जमीन से टकराते ही विस्फोट हो गया। इस हादसे से पूरा महाराष्ट्र और देश हैरान रह गया। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख स्तंभ थे, जिन्होंने सहकारिता में अहम योगदान दिया।

Feb 03, 2026 05:05 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के लिए सदमे से कम नहीं थी। वह उस समय दिल्ली में थीं। सुनेत्रा को जब फोन पर बताया गया कि उनके पति का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो उन्होंने इसे भद्दा मजाक समझा और विश्वास नहीं किया। लेकिन कुछ ही मिनटों में क्रैश साइट से वीडियो कॉल आई, जिसमें जलते हुए विमान का मलबा साफ दिख रहा था। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर सुनेत्रा पवार टूट गईं और रो पड़ीं। यह पल उनके लिए बेहद झकझोरने वाला था। उन्होंने तुरंत बारामती के लिए रवाना होने का फैसला किया।

यह हादसा 28 जनवरी को सुबह लगभग 8:45 बजे हुआ, जब अजित पवार का विमान मुंबई से बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अनियंत्रित हो गया और रनवे के पास गिरकर आग की लपटों में बदल गया। विमान में अजित पवार के अलावा उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक सवार थे। सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अजित पवार जिला परिषद चुनावों के लिए पुणे जिले में चार रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे। विमान दिल्ली स्थित निजी कंपनी की ओर से ऑपरेटेड था और मुंबई से 8:10 बजे उड़ा था।

जमीन से टकराते ही विस्फोट

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान हवा में अस्थिर दिख रहा था और जमीन से टकराते ही विस्फोट हो गया। इस हादसे से पूरा महाराष्ट्र और देश हैरान रह गया। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख स्तंभ थे, जिन्होंने सहकारिता क्षेत्र में अहम योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने उन्हें जमीनी स्तर से जुड़े नेता बताया, जबकि अमित शाह ने इसे व्यक्तिगत क्षति कहा।

राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजित पवार जैसे नेता का जाना अविश्वसनीय है और उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र करते हुए दुख जताया। हादसे की जांच DGCA और अन्य एजेंसियां कर रही हैं, जिसमें ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है। यह घटना राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा गई। अजित पवार की मौत के बाद सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया और वे महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं। कई नेताओं ने उन्हें इस पद पर समर्थन दिया। हालांकि विपक्षी दलों ने हादसे में कुछ संदेह जताया है।

Maharashtra News
