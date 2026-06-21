सुनेत्रा पवार के भाई को भी CBI की अदालत ने मर्डर केस में किया बरी, क्या थे आरोप
सीबीआई और अभियोजन पक्ष का आरोप था कि पद्मसिंह पाटिल ने अपने चचेरे भाई पवनराजे निंबालकर के साथ जारी तीखी राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के चलते इस पूरी हत्या की साजिश रची थी।
मुंबई की एक विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने शनिवार को महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद पद्मसिंह पाटिल सहित सभी आठ आरोपियों को साल 2006 के चर्चित कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी की दोहरी हत्या के मामले में बरी कर दिया है। गौर करने वाली बात है कि बरी किए गए एनसीपी नेता पद्मसिंह पाटिल महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के भाई हैं। हत्याकांड के करीब दो दशक बाद अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत उन्हें दोषी ठहराने के लिए नाकाफी हैं।
क्या थे आरोप?
सीबीआई और अभियोजन पक्ष का आरोप था कि पद्मसिंह पाटिल ने अपने चचेरे भाई पवनराजे निंबालकर के साथ जारी तीखी राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के चलते इस पूरी हत्या की साजिश रची थी। सीबीआई के मुताबिक, 3 जून 2006 को पवनराजे निंबालकर अपनी स्कोडा कार से मुंबई से पुणे जा रहे थे। तभी रास्ते में एक अन्य वाहन ने उनकी कार को रोका। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि पारसमल बदला जैन, दिनेश तिवारी और पिंटू सिंह चौधरी उस वाहन से नीचे उतरे। उन्होंने पहले ड्राइवर समद काजी से पवनराजे की पहचान की पुष्टि की और फिर दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी।
नष्ट हो गए थे सबूत, हाईकोर्ट के आदेश पर CBI को मिली थी जांच
इस हाई प्रोफाइल मामले की शुरुआती जांच नवी मुंबई पुलिस ने की थी। हालांकि निंबालकर परिवार ने तत्कालीन जांच पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि स्थानीय पुलिस ने जानबूझकर जांच को कमजोर किया और अहम सबूतों को नष्ट होने दिया। अपराध में इस्तेमाल की गई संदिग्ध गाड़ी बाद में जली हुई हालत में मिली थी, जिससे महत्वपूर्ण फोरेंसिक सबूत पूरी तरह खत्म हो गए थे। परिवार की याचिका के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
क्यों कमजोर पड़ा CBI का केस?
सीबीआई का पूरा मुकदमा मुख्य रूप से पारसमल जैन के बयानों पर टिका हुआ था, जो गिरफ्तारी के बाद सरकारी गवाह बन गया था। सीबीआई का दावा था कि जैन ने ही निंबालकर को रास्ते से हटाने की सुपारी ली थी और शूटर्स का इंतजाम किया था। हालांकि, अदालत ने पारसमल जैन के बयानों और वास्तविक भौतिक साक्ष्यों के बीच भारी विसंगतियां पाईं।
विशेष जज सत्यनारायण नवंदर ने कहा, "अभियोजन पक्ष का पूरा मामला काफी हद तक सरकारी गवाह पारसमल जैन की गवाही पर निर्भर था, लेकिन इस गवाही पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कई विरोधाभास हैं। इसके अलावा, जैन ने खुद अदालत में यह दावा किया था कि पुलिस हिरासत के दौरान कुबूलनामा हासिल करने के लिए उस पर भारी मानसिक और शारीरिक टॉर्चर किया गया था।"
अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र की राजनीति में 'ऑपरेशन टाइगर' की सुगबुगाहट तेज है। पवनराजे निंबालकर के बेटे और धाराशिव से शिवसेना (UBT) के सांसद ओमराजे निंबालकर उन 6 लोकसभा सांसदों में शामिल हैं, जो कथित तौर पर पाला बदलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। इस बरी किए जाने के फैसले के बाद महाराष्ट्र के सियासी समीकरणों में और गर्माहट आने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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