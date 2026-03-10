'फ्रिज में मिलोगी', लेडी डेंटिस्ट ने की आत्महत्या; श्रद्धा वालकर जैसी मिली थी चेतावनी

पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। बॉयफ्रेंड की ओर से मानसिक उत्पीड़न की वजह सामने आई है। स्तुति ने अपने कमरे में 6 पेज की सुसाइड नोट छोड़ी थी, जिसमें उसने रिलेशनशिप की पूरी व्यथा लिखी है।

मुंबई के अंतोप हिल इलाके में 24 वर्षीय पोस्टग्रेजुएट छात्रा स्तुति सोनवाने ने आत्महत्या कर ली। वह एमडीएस (मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी) की पढ़ाई कर रही थी और अपने माता-पिता व बहन के साथ रहती थी। पुलिस के अनुसार, कल सुबह जब वह अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो परिवार ने उसे पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़कर देखा तो स्तुति फंदे पर लटकी हुई मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में बॉयफ्रेंड की ओर से मानसिक उत्पीड़न की वजह सामने आई है। स्तुति ने अपने कमरे में 6 पेज की सुसाइड नोट छोड़ी थी, जिसमें उसने अपने रिलेशनशिप की पूरी व्यथा लिखी है। नोट के अनुसार, वह एक लड़के के साथ रिलेशन में थी, लेकिन वह बार-बार उसके चरित्र पर संदेह करता था और धोखा देने का आरोप लगाकर अपमानजनक बातें करता था। इससे उनका रिश्ता खराब हो गया था।

सुसाइड नोट में क्या लिखा स्तुति ने लिखा कि उसके दोस्त इस रिश्ते की परेशानियों से वाकिफ थे और अक्सर मजाक में कहते थे कि 'तुम फ्रिज में मिलोगी'। यह मजाक दिल्ली की श्रद्धा वालकर हत्याकांड से जुड़ा था, जहां आरोपी आफताब पूनावाला ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर शव को 35 टुकड़ों में काटा और फ्रिज में रखा था। यह सुसाइड नोट श्रद्धा वालकर मामले की भयावह याद दिलाता है, जहां प्रेमी की ओर से क्रूरता की हदें पार की गई थीं।