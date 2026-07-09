भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में भूकंप के 4 झटके, आधी रात कांपी धरती; कितनी थी तीव्रता

maharashtra earthquake: महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच गुरुवार को भूकंप के तेज झटके लगे हैं। मराठवाड़ा इलाके के नांदेड़, हिंगोली और परभणी जिलों में ये झटके महसूस किए गए।

maharashtra earthquake: महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच गुरुवार को भूकंप के तेज झटके लगे हैं। मराठवाड़ा इलाके के नांदेड़, हिंगोली और परभणी जिलों में ये झटके महसूस किए गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि ये झटके रात 1.37 बजे से 3.23 बजे के बीच महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.6 से 4.6 के बीच मापी गई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी जिलों में भूकंप के चार हल्के झटके महसूस किए गए। जिला आपातकालीन केंद्र को 01:37, 02:15, 02:17 और 03:23 बजे झटके महसूस होने की सूचना मिली है। रिक्टर पैमाने पर इन झटकों की तीव्रता क्रमशः 4.6, 3.6, 3.9 और 4.1 मापी गई।

भूकंप का केंद्र हिंगोली जिले के वसमत तालुका के शिरली गांव में था। राहत की बात यह है कि जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें कि जब ये झटके महसूस हुए तब ज्यादातर लोग घरों में सो रहे थे।

हिंगोली, नांदेड़ और परभणी इलाकों के कई लोगों ने इन झटकों को महसूस किया। पहले झटके का केंद्र हिंगोली जिले के वसमत तालुका में पांगरा शिंदे गांव के दक्षिण में शिरली गांव के पास था। इसकी गहराई 10 किलोमीटर मापी गई। बाद के दो झटकों के केंद्र पांगरा शिंदे गांव के उत्तर-पश्चिम में स्थित ककड़धाबा गांव के पास थे। ये भी 10 किलोमीटर की गहराई पर आए।

एक ही बार में 4 झटके आने का पहला मामला बीते छह वर्षों में हिंगोली जिले के औंधा नागनाथ, कलमनुरी और वसमत तालुका में भूकंप के 37 से ज्यादा हल्के झटके दर्ज किए गए हैं। हालांकि, एक ही रात में चार झटके आने का यह पहला मामला दर्ज किया गया है।

भूकंप क्यों आता है? भूकंप मुख्य रूप से पृथ्वी की बाहरी परत के टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने-डुलने से आता है। पृथ्वी की क्रस्ट कई विशाल प्लेट्स में विभाजित है जो मैग्मा की ऊपरी परत पर तैरती रहती हैं। ये प्लेट्स लगातार धीरे-धीरे एक-दूसरे से दूर या पास आती रहती हैं। जब इन प्लेट्स की सीमाओं पर घर्षण बढ़ जाता है और वे अचानक फिसलती हैं, तो भारी ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा की लहरें पृथ्वी की सतह पर कंपन पैदा करती हैं, जिसे हम भूकंप कहते हैं।