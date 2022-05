अजान के वक्त लाउडस्पीकर पर चली हनुमान चालीसा, मुंबई में दिखा राज ठाकरे की अपील का असर

Loudspeaker Updates: बुधवार को मुंबई के चारकोप इलाके में सुबह 5 बजे की नमाज के दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाई। हनुमान चालीसा एक आवासीय भवन की छत से चलाई गई थी।

Wed, 04 May 2022 09:37 AM

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Wed, 04 May 2022 09:37 AM

इस खबर को सुनें