राज ठाकरे को AIMIM ने दिया इफ्तार का न्योता, रैली से पहले औरंगाबाद सांसद ने बुलाया

Maharashtra News: पुणे में रात रुकने के बाद ठाकरे शनिवार सुबह औरंगाबाद के लिए निकल सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही मनसे प्रमुख ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया है।

इस खबर को सुनें